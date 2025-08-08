СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 августа

В пятницу, 8 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:00 Ворскла – ЮКСА

1.63 – 3.62 – 4.73

15:30 Полтава – Верес

3.40 – 3.27 – 2.31

18:00 Рух – Динамо

8.50 – 3.85 – 1.53

22:15 Каза Пия – Спортинг

7.80 – 5.15 – 1.37

ТЕННИС

18:00 Юлия Стародубцева – Леолия Жанжан

1.59 – 2.42

