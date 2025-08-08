СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 августа
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В пятницу, 8 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:00 Ворскла – ЮКСА
15:30 Полтава – Верес
18:00 Рух – Динамо
22:15 Каза Пия – Спортинг
ТЕННИС
18:00 Юлия Стародубцева – Леолия Жанжан
