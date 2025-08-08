Сколько готовы заплатить за Артема? Рома получила предложение по Довбику

Римская «Рома» получила всего одно предложение по своему украинскому нападающему Артему Довбику, сообщает RomaNews.

По информации источника, запрос на подписание 28-летнего форварда делал испанский «Вильярреал». Клуб Ла Лиги был готов взять украинца в аренду с возможностью выкупа его контракта за 20 млн евро.

Однако такое предложение не устроило римлян, которые хотели бы получить за своего нападающего не менее 35 млн евро. Отмечается, что интерес к украинцу проявляют несколько других европейских клубов.

Сообщалось, что Довбика могут обменять в европейский гранд.