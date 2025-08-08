Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сколько готовы заплатить за Артема? Рома получила предложение по Довбику
Италия
08 августа 2025, 01:05 |
644
0

Сколько готовы заплатить за Артема? Рома получила предложение по Довбику

Украинского нападающего хочет подписать испанский Вильярреал

08 августа 2025, 01:05 |
644
0
Сколько готовы заплатить за Артема? Рома получила предложение по Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Римская «Рома» получила всего одно предложение по своему украинскому нападающему Артему Довбику, сообщает RomaNews.

По информации источника, запрос на подписание 28-летнего форварда делал испанский «Вильярреал». Клуб Ла Лиги был готов взять украинца в аренду с возможностью выкупа его контракта за 20 млн евро.

Однако такое предложение не устроило римлян, которые хотели бы получить за своего нападающего не менее 35 млн евро. Отмечается, что интерес к украинцу проявляют несколько других европейских клубов.

Сообщалось, что Довбика могут обменять в европейский гранд.

По теме:
Провальная звезда МЮ может стать одноклубником Трубина в Бенфике
Чем запомнился Беньямин Шешко в Бундеслиге?
Сон – третий экс-игрок Тоттенхэма, перешедший в Лос-Анджелес
Артем Довбик Рома Рим Вильярреал трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 07 августа 2025, 19:33 13
Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 7 августа и начнется в 21:00 по Киеву

«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
Футбол | 07 августа 2025, 05:00 3
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой

Итальянский клуб уступил со счетом 4:0

Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Футбол | 07.08.2025, 08:45
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Теннис | 07.08.2025, 04:05
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Ротань решил избавиться от трех игроков Полесья. Известна причина
Футбол | 08.08.2025, 02:04
Ротань решил избавиться от трех игроков Полесья. Известна причина
Ротань решил избавиться от трех игроков Полесья. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
06.08.2025, 04:28 1
Бокс
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 23
Теннис
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
06.08.2025, 02:22 4
Бокс
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
07.08.2025, 08:37 2
Футбол
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
07.08.2025, 07:41 11
Футбол
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
06.08.2025, 15:35 1
Футбол
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
06.08.2025, 03:04
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
06.08.2025, 05:08 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем