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  4. «Фантастическое предложение». Довбика могут обменять в европейский гранд
Италия
06 августа 2025, 14:52 |
1175
1

«Фантастическое предложение». Довбика могут обменять в европейский гранд

В Италии обсуждают возможный переход украинца в «Ювентус»

06 августа 2025, 14:52 |
1175
1
«Фантастическое предложение». Довбика могут обменять в европейский гранд
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Алессандро Вокаллелли прокомментировал слухи о возможном обмене украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика на нападающего туринского «Ювентуса» Душана Влаховича.

«Обмен Довбика на Влаховича – это фантастическое трансферное предложение, которое вряд ли осуществится. Я убежден, что оба игрока могли бы хорошо проявить себя в другой среде. Думаю, что Артем гораздо лучший игрок, чем мы видели», – сказал Вокаллелли в эфире Radio Radio.

В прошлом сезоне Довбык отличился 17 голами и 4 ассистами в 45 матчах за «Рому». Контракт украинца с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» выставила Довбыка на трансфер и уже установила цену на него.

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Рома Рим Артем Довбик Ювентус Душан Влахович трансферы трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Вутки уже просто замахались махать крыльями!!!
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