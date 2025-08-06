«Фантастическое предложение». Довбика могут обменять в европейский гранд

Итальянский журналист Алессандро Вокаллелли прокомментировал слухи о возможном обмене украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика на нападающего туринского «Ювентуса» Душана Влаховича.

«Обмен Довбика на Влаховича – это фантастическое трансферное предложение, которое вряд ли осуществится. Я убежден, что оба игрока могли бы хорошо проявить себя в другой среде. Думаю, что Артем гораздо лучший игрок, чем мы видели», – сказал Вокаллелли в эфире Radio Radio.

В прошлом сезоне Довбык отличился 17 голами и 4 ассистами в 45 матчах за «Рому». Контракт украинца с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» выставила Довбыка на трансфер и уже установила цену на него.