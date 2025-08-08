Муж Свитолиной снялся с Мастерса в Цинциннати

38-летний французский теннисист Гаэль Монфис (ATP 48) не сыграет на хардовом турнире ATP 1000 в Цинциннати, США.

Точные причины отказа француза неизвестны. В первом раунде Мастерса муж Элины Свитолиной должен был сыграть против Нишеша Басаваредди (США, ATP 110). Монфиса в основной сетке заменит лаки-лузер Александар Вукич.

Последним турниром Монфиса был Мастерс в Торонто, где в первом круге он упустил четыре матчбола против Томаса Барриоса Вере и проиграл на тай-брейке третьего сета.

Помимо Монфиса, с Цинциннати снялся еще один представитель Франции – Артур Фис. Фиса, который должен был стартовать с 1/32 финала поединком против победителя противостояния Дженсон Бруксби – Александр Мюллер, заменит Артур Казо, проигравший в финале квалификации.