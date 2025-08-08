Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Муж Свитолиной снялся с Мастерса в Цинциннати
ATP
08 августа 2025, 00:56 |
44
0

Муж Свитолиной снялся с Мастерса в Цинциннати

Гаэль Монфис не сыграет на хардовом турнире ATP 1000 в США

08 августа 2025, 00:56 |
44
0
Муж Свитолиной снялся с Мастерса в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

38-летний французский теннисист Гаэль Монфис (ATP 48) не сыграет на хардовом турнире ATP 1000 в Цинциннати, США.

Точные причины отказа француза неизвестны. В первом раунде Мастерса муж Элины Свитолиной должен был сыграть против Нишеша Басаваредди (США, ATP 110). Монфиса в основной сетке заменит лаки-лузер Александар Вукич.

Последним турниром Монфиса был Мастерс в Торонто, где в первом круге он упустил четыре матчбола против Томаса Барриоса Вере и проиграл на тай-брейке третьего сета.

Помимо Монфиса, с Цинциннати снялся еще один представитель Франции – Артур Фис. Фиса, который должен был стартовать с 1/32 финала поединком против победителя противостояния Дженсон Бруксби – Александр Мюллер, заменит Артур Казо, проигравший в финале квалификации.

По теме:
До US Open без харда: Джокович снова пропустит Мастерс в Цинциннати
Стали известны все участники 1/8 финала Мастерса в Торонто
Гаэль МОНФИС: «Это точно последний раз, когда я сыграл здесь»
Гаэль Монфис Артур Фис ATP Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иордания ответила на просьбу УАФ: «Мы сыграем с россией в москве»
Футбол | 07 августа 2025, 18:11 7
Иордания ответила на просьбу УАФ: «Мы сыграем с россией в москве»
Иордания ответила на просьбу УАФ: «Мы сыграем с россией в москве»

Заявили, что уже подписали договор

Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Футбол | 07 августа 2025, 08:45 1
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец

Джек Грилиш готов присоединиться к «Эвертону» на правах аренды

«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Футбол | 07.08.2025, 07:41
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
ВИДЕО. Как 45-летняя Винус Уильямс сыграла матч 1/64 финала в Цинциннати
Теннис | 08.08.2025, 00:27
ВИДЕО. Как 45-летняя Винус Уильямс сыграла матч 1/64 финала в Цинциннати
ВИДЕО. Как 45-летняя Винус Уильямс сыграла матч 1/64 финала в Цинциннати
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Футбол | 07.08.2025, 08:37
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
06.08.2025, 04:28 1
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40 1
Бокс
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
06.08.2025, 15:35 1
Футбол
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
06.08.2025, 18:45 3
Футбол
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
07.08.2025, 00:01
Бокс
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
06.08.2025, 11:58 137
Футбол
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
06.08.2025, 09:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем