Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-звезда Динамо удивил заявлением: «На этот вопрос я не могу ответить»
Украина. Премьер лига
07 августа 2025, 21:19 | Обновлено 07 августа 2025, 21:39
Экс-звезда Динамо удивил заявлением: «На этот вопрос я не могу ответить»

Беньямин Вербич заявил, что очень любит Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Вербич

Бывший легионер киевского «Динамо» Беньямин Вербич отреагировал на слухи о возможном возвращении к расположению «бело-синих».

– Также в СМИ была информация о твоем втором приходе в Динамо как раз зимой 2024 года. Действительно ли у тебя была возможность вернуться в Киев?

– На этот вопрос я не могу тебе ответить, извини. Это такой вопрос… Могу только сказать, что я очень люблю Динамо.

– А в будущем твое возвращение в Динамо возможно?

– Я никогда не откажусь от Динамо. Это моя команда, мой дом. Если бы не война, все было бы иначе. Жаль.

- То есть если бы не война, ты бы до сих пор мог выступать за динамовцев Киева?

– Да, вполне возможно. Мне все нравилось в «Динамо». Думаю, что в этом клубе я провел лучшие годы своей карьеры.

– Ну вот, динамовские болельщики тебя как раз вспоминают как одного из последних легионеров в клубе очень хорошего уровня. Поэтому, думаю, твое возвращение в Динамо очень порадовало бы их.

– Спасибо, это очень приятно слышать, – сказал футболист.

Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
