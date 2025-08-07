Второй тур – вторая победа. Динамо сыграло матч чемпионата U-19

Действующий чемпион юношеского чемпионата Украины Динамо U-19 сыграл матч второго тура против Руха U-19.

Киевляне одержали непростую победу со счетом 2:1 благодаря голам Осипенко и Озимая в конце встречи. В еще одном матче дня Полтава U-19 обыграла Верес U-19 со счетом 3:0.

Юношеский чемпионат Украины U-19

Рух – Динамо 1:2

Голы: Себро, 15 - Осипенко, 78 (с пен), Озимай, 86

Полтава – Верес 3:0

Голы: Билан, 64, Пустовит, 79, Столяж, 90