Украина. Премьер лига07 августа 2025, 16:59 | Обновлено 07 августа 2025, 17:11
Второй тур – вторая победа. Динамо сыграло матч чемпионата U-19
Киевляне обыграли Рух
07 августа 2025, 16:59 | Обновлено 07 августа 2025, 17:11
Действующий чемпион юношеского чемпионата Украины Динамо U-19 сыграл матч второго тура против Руха U-19.
Киевляне одержали непростую победу со счетом 2:1 благодаря голам Осипенко и Озимая в конце встречи. В еще одном матче дня Полтава U-19 обыграла Верес U-19 со счетом 3:0.
Юношеский чемпионат Украины U-19
Рух – Динамо 1:2
Голы: Себро, 15 - Осипенко, 78 (с пен), Озимай, 86
Полтава – Верес 3:0
Голы: Билан, 64, Пустовит, 79, Столяж, 90
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
"Динамо" не зможе - суддя допоможе.))
Показать Скрыть 2 ответа
