07 августа 2025, 15:59 |
Тен Хаг хочет подписать француза из Монако за 50 миллионов евро

Магнес Аклиуш может продолжить карьеру в «Байере»

Getty Images/Global Images Ukraine

23-летний французский нападающий алжирского происхождения Магнес Аклиуш может перейти из «Монако» в «Байер».

Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Немецкий клуб готов заплатить за Аклиуша около 50 миллионов евро и уже начал процедуру подписания игрока.

В услугах французского нападающего заинтересован наставник «фармацевтов» – Эрик тен Хаг.

В прошлом сезоне Аклиуш сыграл за «Монако» 43 матча и забил 7 мячей.

Портал Transfermarkt оценивает Магнеса Аклиуша в 45 миллионов евро.

Ранее стали известны самые дорогие трансферы во французской Лиге 1.

