Тен Хаг хочет подписать француза из Монако за 50 миллионов евро
Магнес Аклиуш может продолжить карьеру в «Байере»
23-летний французский нападающий алжирского происхождения Магнес Аклиуш может перейти из «Монако» в «Байер».
Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.
Немецкий клуб готов заплатить за Аклиуша около 50 миллионов евро и уже начал процедуру подписания игрока.
В услугах французского нападающего заинтересован наставник «фармацевтов» – Эрик тен Хаг.
В прошлом сезоне Аклиуш сыграл за «Монако» 43 матча и забил 7 мячей.
Портал Transfermarkt оценивает Магнеса Аклиуша в 45 миллионов евро.
Ранее стали известны самые дорогие трансферы во французской Лиге 1.
