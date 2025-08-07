Тен Хаг хочет подписать француза из Монако за 50 миллионов евро

23-летний французский нападающий алжирского происхождения Магнес Аклиуш может перейти из «Монако» в «Байер».

Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Немецкий клуб готов заплатить за Аклиуша около 50 миллионов евро и уже начал процедуру подписания игрока.

В услугах французского нападающего заинтересован наставник «фармацевтов» – Эрик тен Хаг.

В прошлом сезоне Аклиуш сыграл за «Монако» 43 матча и забил 7 мячей.

Портал Transfermarkt оценивает Магнеса Аклиуша в 45 миллионов евро.

