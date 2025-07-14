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Франция
14 июля 2025, 18:24 | Обновлено 14 июля 2025, 18:25
164
0

Самые дорогие трансферы в истории клубов Лиги 1

Известный портал Transfermarkt опубликовал список команд Лиги 1 с их самыми дорогими приобретениями

14 июля 2025, 18:24 | Обновлено 14 июля 2025, 18:25
164
0
Самые дорогие трансферы в истории клубов Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Известный портал Transfermarkt составил список клубов французского чемпионата и их самых дорогих подписаний в истории.

Самым дорогим среди них стало приобретение «ПСЖ» – Неймара, который летом 2017 года перешел из «Барселоны» к французскому гранду за рекордные 222 миллиона евро. Эта сделка до сих пор остается самой дорогой в истории футбола.

В топ-5 рейтинга также вошли: «Монако» (Хамес Родригес – 45 млн евро), «Марсель» (Витинья – 32 млн евро), «Лион» (Мусса Ниакате – 31.9 млн евро) и «Ланс» (Элье Ваи – 30 млн евро).

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Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу трансферы Лиги 1 Неймар ПСЖ Монако Хамес Родригес Марсель Витинья (ПСЖ) Лион Ланс Элье Ваи
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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