Самые дорогие трансферы в истории клубов Лиги 1

Известный портал Transfermarkt составил список клубов французского чемпионата и их самых дорогих подписаний в истории.

Самым дорогим среди них стало приобретение «ПСЖ» – Неймара, который летом 2017 года перешел из «Барселоны» к французскому гранду за рекордные 222 миллиона евро. Эта сделка до сих пор остается самой дорогой в истории футбола.

В топ-5 рейтинга также вошли: «Монако» (Хамес Родригес – 45 млн евро), «Марсель» (Витинья – 32 млн евро), «Лион» (Мусса Ниакате – 31.9 млн евро) и «Ланс» (Элье Ваи – 30 млн евро).