Статистика Месси, Роналду и Неймара после 700 сыгранных матчей

Аргентинец Лионель Месси, португалец Криштиану Роналду и бразилец Неймар являются настоящими легендами футбола последних лет. У кого из них лучшая результативность после достижения отметки в 700 сыгранных матчей?

Бывший капитан «Барселоны» и нынешний игрок «Интер Майами» Месси явно превзошел своих конкурентов: за 700 поединков он отметился 797 результативными действиями (565 Г + 232 А).

Неймар, который выступал за «Сантос», «Барселону», ПСЖ и «Аль-Хиляль», а ныне вернулся в бразильский клуб, в рамках этого количества матчей набрал 677 очков по системе «гол + пас» (433 Г + 244 А).

Что касается Роналду, который был игроком «Спортинга», «Манчестер Юнайтед» (дважды), мадридского «Реала», «Ювентуса» и «Аль-Наср», то он имеет в своих первых 700 матчах 595 результативных действий (448 Г + 147 А).