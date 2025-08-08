Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Динамо
Поединок второго тура Премьер-лиги состоится 8 августа в 18:00 по киевскому времени
8 августа состоится матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся львовский «Рух» и киевское «Динамо».
Команды сыграют на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.
В первом туре подопечные Александра Шовковского с минимальным счетом одолели ровенский «Верес» на выезде (1:0). «Рух» на домашнем стадионе победил дебютанта элитного дивизиона – СК «Полтава» – со счетом 2:1.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
