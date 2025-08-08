Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Динамо
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 07:27 |
1459
1

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Динамо

Поединок второго тура Премьер-лиги состоится 8 августа в 18:00 по киевскому времени

08 августа 2025, 07:27 |
1459
1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Динамо
Коллаж Sport.ua. Рух Львов – Динамо Киев

8 августа состоится матч второго тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся львовский «Рух» и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре подопечные Александра Шовковского с минимальным счетом одолели ровенский «Верес» на выезде (1:0). «Рух» на домашнем стадионе победил дебютанта элитного дивизиона – СК «Полтава» – со счетом 2:1.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Александрия нацелилась на игрока Шахтера после провального старта сезона
Полтава – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ворскла – ЮКСА. 2-й тур Первой лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Динамо Киев Рух - Динамо где смотреть
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ТУРАН: Если есть несправедливость в жизни – об этом нужно открыто говорить
Футбол | 08 августа 2025, 01:35 3
ТУРАН: Если есть несправедливость в жизни – об этом нужно открыто говорить
ТУРАН: Если есть несправедливость в жизни – об этом нужно открыто говорить

Главный тренер Шахтера провел пресс-конференцию после матча с Панатинаикосом (0:0)

Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Футбол | 07 августа 2025, 22:58 116
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса

Первая часть дуэли оказалась заметно сложной для команды Турана

Игрока клуба Первой лиги забрали в ТЦК во время сборов
Футбол | 07.08.2025, 10:34
Игрока клуба Первой лиги забрали в ТЦК во время сборов
Игрока клуба Первой лиги забрали в ТЦК во время сборов
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Футбол | 07.08.2025, 22:57
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Защитник Панатинаикоса: «Шахтер почти каждый год играет в Лиге чемпионов»
Футбол | 08.08.2025, 07:41
Защитник Панатинаикоса: «Шахтер почти каждый год играет в Лиге чемпионов»
Защитник Панатинаикоса: «Шахтер почти каждый год играет в Лиге чемпионов»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
2+2 не показує, принаймні домашні матчі Динамо?
Ответить
0
Популярные новости
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
Форман рассказал, благодаря чему Усик стал одним из лучших боксеров в мире
Форман рассказал, благодаря чему Усик стал одним из лучших боксеров в мире
06.08.2025, 22:04 3
Бокс
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
06.08.2025, 22:40 9
Футбол
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
06.08.2025, 22:43 8
Футбол
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
06.08.2025, 13:06 16
Футбол
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
07.08.2025, 04:05 5
Теннис
Бывший тренер Джошуа объяснил, почему Дюбуа был уничтожен Усиком
Бывший тренер Джошуа объяснил, почему Дюбуа был уничтожен Усиком
06.08.2025, 19:57 1
Бокс
«Говорить такое о нем». В Италии в шоке от заявления Гасперини о Довбике
«Говорить такое о нем». В Италии в шоке от заявления Гасперини о Довбике
06.08.2025, 13:37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем