Викинг Ставангер

7 августа на СР-Банк Арена пройдет первый матч 1/2 финала квалификации Лиги квалификации, в котором Викинг встретится с Истанбулом. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Викинг

Команда неоднократно были чемпионом страны, но в последний раз этого добивались еще в 1991-м году. Более того, третье место, что было взято в прошлом сезоне, стало лучшим результатом за три года, и повторения максимального места за последние три десятилетия. Есть надежды в Ставангере закончить лидером в Элитсерии, но после пары летних осечек Буде/Глимт уже очень близко подобрался.

Параллельно норвежцы стартовали в Лиге конференций, и получилось очень ярко. Сначала дома Копер и вовсе разгромили 7:0. Все решив таким образом, клуб уже не показывал такую концентрацию в Словении, но в итоге и там смогли победить, но со счетом 5:3. Отметим Свенссена, который за эти две встречи наколотил 5 голов в ворота соперника.

Истанбул

Клуб находится в тени своих статусных соседей. После немалых усилий все же получилось оформить первый в истории чемпионский титул, в 2020-м году. Но повторить это не вышло и близко. Наблюдается некая стабильность: провалив постчемпионский 2020/2021, с падением на 12-е место, потом чередовали финиш то на 4-й, то, как этой весной, на 5-й позиции, причем еще и набрали всего 54 очка.

В новом сезоне, отпустив Пентека (21 гол в прошлой Суперлиге!) и взяв Шомуродова, Зельке и Файзуллаева, турки успели пройти Черно Море. В Болгарии они ограничились минимальной победой, 1:0. Но потом дома удалось разгромить противников 4:0. Причем уже к 36-й минуте получилось забить трижды, окончательно закрыв вопрос о выходе в следующий раунд.

Статистика личных встреч

Норвежцы не так уж часто играли в еврокубках, так что не удивительно, что они впервые будут играть против Башакшехира.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что в этом поединке шансы на успех будут у обеих сторон. Но все-таки турки выше классом - ставим на то, что они выиграют при нулевой форе (коэффициент - 1,8).