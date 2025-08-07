Фейеноорд – Фенербхаче – 2:1. Поражение Моуриньо. Видео голов и обзор
«Фейеноорд» забил победный мяч в компенсированное время
В среду, 6 августа, в Роттердаме (Нидерланды) состоялся матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. «Фейеноорд» принимал турецкий «Фенербхаче». Тренером турецкого клуба является известный португальский специалист Жозе Моуриньо.
Квинтен Тимбер на 19-й минуте вывел «Фейеноорд» вперед. Гости смогли отыграться только на 86-й минуте. Гол забил Софьян Амрабат.
И все же «Фейеноорд» вырвал победу. Автором решающего гола стал Анис Хадж-Мусса.
Ответный матч состоится в Турции 12 августа. Начало поединка в 20:00 по Киеву.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 6 августа, Нидерланды
Фейеноорд (Нидерланды) – Фенербхаче (Турция) – 2:1
Голы: Тимбер, 19, Хадж-Мусса, 90+1 – Амарабат, 86
Видео голов и обзор матча
События матча
