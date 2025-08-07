Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фейеноорд – Фенербхаче – 2:1. Поражение Моуриньо. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Фейеноорд
06.08.2025 22:00 – FT 2 : 1
Фенербахче
Лига чемпионов
07 августа 2025, 14:31 | Обновлено 07 августа 2025, 14:51
Фейеноорд – Фенербхаче – 2:1. Поражение Моуриньо. Видео голов и обзор

«Фейеноорд» забил победный мяч в компенсированное время

Фейеноорд – Фенербхаче – 2:1. Поражение Моуриньо. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 6 августа, в Роттердаме (Нидерланды) состоялся матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. «Фейеноорд» принимал турецкий «Фенербхаче». Тренером турецкого клуба является известный португальский специалист Жозе Моуриньо.

Квинтен Тимбер на 19-й минуте вывел «Фейеноорд» вперед. Гости смогли отыграться только на 86-й минуте. Гол забил Софьян Амрабат.

И все же «Фейеноорд» вырвал победу. Автором решающего гола стал Анис Хадж-Мусса.

Ответный матч состоится в Турции 12 августа. Начало поединка в 20:00 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 6 августа, Нидерланды

Фейеноорд (Нидерланды) – Фенербхаче (Турция) – 2:1

Голы: Тимбер, 19, Хадж-Мусса, 90+1 – Амарабат, 86

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Анис Хадж Мусса (Фейеноорд).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Софьян Амрабат (Фенербахче).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Квинтен Тимбер (Фейеноорд).
Матч Лиги чемпионов в Глазго снова собрал наибольшее количество зрителей
РФШ – КуПС – 1:2. Гостевая победа финнов. Видео голов и обзор матча
Бенфика в 25-й раз победила в первом выездном матче еврокубков
