Фейеноорд – Фенербхаче – 2:1. Поражение Моуриньо. Видео голов и обзор

В среду, 6 августа, в Роттердаме (Нидерланды) состоялся матч квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26. «Фейеноорд» принимал турецкий «Фенербхаче». Тренером турецкого клуба является известный португальский специалист Жозе Моуриньо.

Квинтен Тимбер на 19-й минуте вывел «Фейеноорд» вперед. Гости смогли отыграться только на 86-й минуте. Гол забил Софьян Амрабат.

И все же «Фейеноорд» вырвал победу. Автором решающего гола стал Анис Хадж-Мусса.

Ответный матч состоится в Турции 12 августа. Начало поединка в 20:00 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3. Первый матч. 6 августа, Нидерланды

Фейеноорд (Нидерланды) – Фенербхаче (Турция) – 2:1

Голы: Тимбер, 19, Хадж-Мусса, 90+1 – Амарабат, 86

Видео голов и обзор матча