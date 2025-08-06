Ван Перси vs Моуриньо. Фейеноорд и Фенербахче провели матч с голом на 90+1
Нидерландская команда одержала победу со счетом 2:1 в первом матче Q4 Лиги чемпионов
6 августа состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командам Фейеноорд и Фенербахче.
Поединок прошел на стадионе Де Куйп в Роттердаме, Нидерланды. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Исход встречи решился на 90+1-й минуте благодаря голу Аниса Хадж-Муссы, который принес подопечным Робина ван Перси победу. Еще один мяч для нидерландцев забил Квинтен Тимбер, а у гостей единственный гол оформил Софьян Амрабат.
Тренером турецкого гранда является известный португальский специалист Жозе Моуриньо – «Особенный» проиграл битву ван Перси. Ответный матч между Фенербахче и Фейеноордом запланирован на 12 число в Стамбуле, Турция.
Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется либо против Ниццы, либо против Бенфики.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q3
Первый матч. 6 августа
Фейеноорд (Нидерланды) – Фенербхаче (Турция) – 2:1
Голы: Тимбер, 19, Хадж-Мусса, 90+1 – Амарабат, 86
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 7 августа и начнется в 21:00 по Киеву
Джон Дэвид Джексон – о рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории