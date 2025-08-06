6 августа на Де Кейп пройдет первый матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Фейеноорд встретится с Фенербахче. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Фейеноорд

Команда в позапрошлом сезоне упустила титул в Эредивизии, после чего еще и Слот ушел в Ливерпуль. С его заменой не угадали, и, хотя в Лиге чемпионов получилось пройти в плей-офф, а там даже выиграли у Милана, но на внутренней арене была угроза закончить за пределами топ-3 - о шансах на титул давно не заикались. Но сработала ставка на ван Перси, своего же бывшего нападающего, который смог оторваться от Утрехта - по сути, другого добиться времени просто не было.

Летом в Роттердаме привычно активно обновляли состав. Ушли, в том числе, лидеры атак, Ганцко и Пайшао, и перспективные Хартман и Миламбо. Новичков тоже много, и тот же Стейн много забивал и раздавал передач в Твенте, но только реальные матчи покажут потенциал нынешнего коллектива.

Фенербахче

Клуб все больше превращается в турецкий аналог Рейнджерса - второе место становится слишком уж привычным. Нет побед в Суперлиге аж с 2014-го года. И все, что получилось у Моуринью, что приехал в Стамбул прошлым летом, это еще и в кубке упустить трофей. В чемпионате же при нем еще больше отстали от Галатасарая.

Сейчас уже не так и много трансферов успели провернуть, и не понятно, как же планируют бороться с подопечными Окана Бурука. Да, перебрался сюда Дуран, но это прямая замена для Джеко, что вернулся в Италию. В последний день июля подписали также Нельсона Семеду и Шкриниара, но эти звезды явно прошли свой пик, да и как минимум португальцу нужно наладить взаимопонимание с новыми партнерами.

Статистика личных встреч

Впервые клубы пересеклись в Лиге чемпионов в 2002-м году - и тогда оба раза выиграли голландцы. В 2016-м, уже в Лиге Европы, уже турки были дважды сильнее. И только в товарищеской встрече летом 2018-го года оформили зрелищные 3:3.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом, пусть и не безоговорочным, хозяев арены. Но гости попытаются добиться хорошего для себя результата - ждем, что в итоге все закончится на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,6).