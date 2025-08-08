Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мариос АЛЕКСАНДРИС: «Уверен, что они станут важной частью Кривбасса»
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 10:56 | Обновлено 08 августа 2025, 10:57
Мариос АЛЕКСАНДРИС: «Уверен, что они станут важной частью Кривбасса»

Директор криворожской академии высказался о Ваграме Дермишяне и Романе Дебелко

Мариос АЛЕКСАНДРИС: «Уверен, что они станут важной частью Кривбасса»
ФК Кривбасс. Мариос Александрис

Директор академии «Кривбасса» Мариос Александрис высказался о подписании новых тренеров Ваграма Дермишяна и Романа Дебелка для команды U-17:

«Мы рады представить двух новых специалистов, которые присоединились к нашей футбольной семье. Мы искренне рады, что наша команда растет и укрепляется талантливыми и мотивированными специалистами. Ваграм Дермишян – новый старший тренер группы U-17. Он прибыл к нам из Армении и будет занимать еще одну важную должность – руководителя методологического отдела Академии. Ваграм будет совмещать две ключевые роли: старшего тренера группы U-17 и руководителя методологии, что чрезвычайно важно для нашего Клуба.

Именно он будет передавать тренерам Академии «Кривбасс» нашу философию и идеи. Мы сознательно объединили эти обязанности в одном человеке – молодом, амбициозном и целеустремленном специалисте. Мы уверены, что Ваграм прекрасно справится с обеими ролями.

Роман Дебелко – ассистент старшего тренера группы U-17. Имя Романа уже хорошо известно украинским болельщикам, Клубу «Кривбас» и всему Кривому Рогу. Это специалист с богатым игровым опытом. Мы хотели, чтобы именно Роман, как бывший профессиональный футболист, был ближе к юным игрокам, стал для них примером и передавал свой опыт – в том числе, как справляться с психологическим давлением. Группа U-17 находится всего в двух шагах от первой команды, поэтому мы считаем, что Роман станет тем элементом, которого нам не хватало. Теперь рядом с юными игроками Академии будет человек, который сам прошел этот путь и достиг успеха.

С Ваграмом мы уже работали вместе в клубе «Пюник» Армения, где он возглавлял аналитический отдел. Наше сотрудничество было действительно плодотворным – он помогал мне во многих вопросах клубной жизни. Еще тогда я увидел в нем профессионала с большим потенциалом. Именно таких людей мы хотим видеть рядом с собой. Я уверен, что Ваграм будет иметь успешное футбольное будущее и станет важной частью проекта «Кривбасс».

Мы всегда стремимся, чтобы первая команда была как можно ближе к Академии – это наш приоритет. В этом контексте Роман Дебелко является настоящим мостиком между молодежью и главной командой, ведь он сам играл за «Кривбасс». Сейчас у него новый этап – работа с игроками Академии, и мы хотим, чтобы он стал для них примером.

Его преданность делу, профессионализм, мотивация и опыт игры в УПЛ помогут юным футболистам понять, что такое настоящий футбол. Группа U-17 – на пороге профессионального спорта, и именно поэтому Роман Дебелко будет неотъемлемой частью нашего тренерского штаба. Человек, который поможет вырастить будущее нашего Клуба. Мы гордимся этим и очень рады, что Роман теперь с нами».

Роман Дебелко Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
