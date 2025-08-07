Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Указали на дверь. Вингер Челси получил варианты продолжения карьеры
Англия
07 августа 2025, 12:58 | Обновлено 07 августа 2025, 13:02
853
0

Указали на дверь. Вингер Челси получил варианты продолжения карьеры

Рахим Стерлинг попал в сферу интересов трех клубов АПЛ

07 августа 2025, 12:58 | Обновлено 07 августа 2025, 13:02
853
0
Указали на дверь. Вингер Челси получил варианты продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

30-летний вингер лондонского «Челси» Рахим Стерлинг находится в поиске новой команды после того, как клуб сообщил игроку о желании прекратить сотрудничество.

Известный футболист не входит в планы главного тренера Энцо Марески, поэтому «Челси» размышляет над продажей Рахима.

За Стерлингом активно следят три клуба из Английской Премьер-лиги, которые готовы вмешаться в борьбу за вингера: «Фулхэм», «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм».

В свою очередь футболист хочет остаться в Лондоне, поэтому все три варианта продолжения карьеры нравятся Рахиму.

Ранее сообщалось, что «Челси» предложил «Наполи» кандидатуру Стерлинга, однако общение между клубами зашло в тупик.

Прошлый сезон Стерлинг провел на правах аренды в лондонском «Арсенале». На счету вингера 28 матчей, один гол и пять ассистов.

По теме:
Звезда АПЛ порвал кресты в товарищеской игре и выбыл до следующего года
Переход скоро? Романо без слов намекнул на трансфер звезды сборной Украины
87 миллионов за трансфер. Ньюкасл следит за партнером Трубина
трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Рахим Стерлинг Челси трансферы АПЛ Вест Хэм Кристал Пэлас Фулхэм
Андрей Витренко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Фантастическое предложение». Довбика могут обменять в европейский гранд
Футбол | 06 августа 2025, 14:52 1
«Фантастическое предложение». Довбика могут обменять в европейский гранд
«Фантастическое предложение». Довбика могут обменять в европейский гранд

В Италии обсуждают возможный переход украинца в «Ювентус»

Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Футбол | 06 августа 2025, 22:40 7
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти

Ефим Конопля хочет улучшенный контракт

Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Футбол | 07.08.2025, 08:37
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Последняя надежда Юнайтед? Зачем клуб взял директором спеца из Формулы-1
Футбол | 07.08.2025, 13:42
Последняя надежда Юнайтед? Зачем клуб взял директором спеца из Формулы-1
Последняя надежда Юнайтед? Зачем клуб взял директором спеца из Формулы-1
Црвена Звезда: «Мы – более сильная и качественная команда, чем Динамо Киев»
Футбол | 07.08.2025, 09:18
Црвена Звезда: «Мы – более сильная и качественная команда, чем Динамо Киев»
Црвена Звезда: «Мы – более сильная и качественная команда, чем Динамо Киев»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
05.08.2025, 08:45 8
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
06.08.2025, 23:34
Бокс
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 23:55 6
Теннис
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
05.08.2025, 22:58 411
Футбол
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
06.08.2025, 11:17
Футбол
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 23
Теннис
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
05.08.2025, 12:05 1
Футбол
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем