Указали на дверь. Вингер Челси получил варианты продолжения карьеры
Рахим Стерлинг попал в сферу интересов трех клубов АПЛ
30-летний вингер лондонского «Челси» Рахим Стерлинг находится в поиске новой команды после того, как клуб сообщил игроку о желании прекратить сотрудничество.
Известный футболист не входит в планы главного тренера Энцо Марески, поэтому «Челси» размышляет над продажей Рахима.
За Стерлингом активно следят три клуба из Английской Премьер-лиги, которые готовы вмешаться в борьбу за вингера: «Фулхэм», «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм».
В свою очередь футболист хочет остаться в Лондоне, поэтому все три варианта продолжения карьеры нравятся Рахиму.
Ранее сообщалось, что «Челси» предложил «Наполи» кандидатуру Стерлинга, однако общение между клубами зашло в тупик.
Прошлый сезон Стерлинг провел на правах аренды в лондонском «Арсенале». На счету вингера 28 матчей, один гол и пять ассистов.
