Указали на дверь. Вингер Челси получил варианты продолжения карьеры

30-летний вингер лондонского «Челси» Рахим Стерлинг находится в поиске новой команды после того, как клуб сообщил игроку о желании прекратить сотрудничество.

Известный футболист не входит в планы главного тренера Энцо Марески, поэтому «Челси» размышляет над продажей Рахима.

За Стерлингом активно следят три клуба из Английской Премьер-лиги, которые готовы вмешаться в борьбу за вингера: «Фулхэм», «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм».

В свою очередь футболист хочет остаться в Лондоне, поэтому все три варианта продолжения карьеры нравятся Рахиму.

Ранее сообщалось, что «Челси» предложил «Наполи» кандидатуру Стерлинга, однако общение между клубами зашло в тупик.

Прошлый сезон Стерлинг провел на правах аренды в лондонском «Арсенале». На счету вингера 28 матчей, один гол и пять ассистов.