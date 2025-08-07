Наполи сделал предложение по игроку сборной Испании. За ним охотился Реал
Хуанлу Санчес может пойти на повышение
Итальянский клуб «Наполи» сделал трансферное предложение «Севилье» по фланговому защитнику Хуанлу Санчесу.
Представитель Серии А готов выложить за молодого футболиста 17 миллионов евро фиксированной суммой.
Согласно планам тренерского штаба, Санчес должен стать дублером Джованни Ди Лоренцо на правом фланге защиты.
Хуанлу после обращения «Наполи» пообщался с «Севильей» относительно своего будущего.
На счету Санчеса 74 матча за испанский клуб, в которых защитник забил шесть голов и сделал восемь ассистов. Также футболист провел четыре матча за сборную Испании.
Напомним, что весной этого года Хуанлу продлил контракт с «Севильей» до лета 2029 года.
