Наполи сделал предложение по игроку сборной Испании. За ним охотился Реал

Италия
07 августа 2025, 11:13 | Обновлено 07 августа 2025, 11:24
Хуанлу Санчес может пойти на повышение

Getty Images/Global Images Ukraine. Хуанлу Санчес

Итальянский клуб «Наполи» сделал трансферное предложение «Севилье» по фланговому защитнику Хуанлу Санчесу.

Представитель Серии А готов выложить за молодого футболиста 17 миллионов евро фиксированной суммой.

Согласно планам тренерского штаба, Санчес должен стать дублером Джованни Ди Лоренцо на правом фланге защиты.

Хуанлу после обращения «Наполи» пообщался с «Севильей» относительно своего будущего.

На счету Санчеса 74 матча за испанский клуб, в которых защитник забил шесть голов и сделал восемь ассистов. Также футболист провел четыре матча за сборную Испании.

Напомним, что весной этого года Хуанлу продлил контракт с «Севильей» до лета 2029 года.

Севилья чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Хуанлу Санчес Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
