Наполи сделал предложение по игроку сборной Испании. За ним охотился Реал

Итальянский клуб «Наполи» сделал трансферное предложение «Севилье» по фланговому защитнику Хуанлу Санчесу.

Представитель Серии А готов выложить за молодого футболиста 17 миллионов евро фиксированной суммой.

Согласно планам тренерского штаба, Санчес должен стать дублером Джованни Ди Лоренцо на правом фланге защиты.

Хуанлу после обращения «Наполи» пообщался с «Севильей» относительно своего будущего.

На счету Санчеса 74 матча за испанский клуб, в которых защитник забил шесть голов и сделал восемь ассистов. Также футболист провел четыре матча за сборную Испании.

Напомним, что весной этого года Хуанлу продлил контракт с «Севильей» до лета 2029 года.