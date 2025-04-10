ОФИЦИАЛЬНО. Его хотел Реал. Молодой защитник продлил контракт с Севильей

21-летний испанский защитник Хуанлу Санчес подписал новый контракт с «Севильей», с которой спортсмен начал профессиональную карьеру.

Пресс-служба клуба проинформировала, что договор между командой и футболистом рассчитан до лета 2029 года. Другие детали сотрудничества не разглашаются.

Всего за «Севилью» Хуанлу сыграл 66 поединков во всех турнирах. На счету молодого игрока шесть забитых мячей и семь результативных передач.

Ранее писалось, что Санчес заинтересовал мадридский «Реал», который видел в защитнике усиление правого фланга.