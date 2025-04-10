ОФИЦИАЛЬНО. Его хотел Реал. Молодой защитник продлил контракт с Севильей
Хуанлу Санчес подписал соглашение к лету 2029 года
21-летний испанский защитник Хуанлу Санчес подписал новый контракт с «Севильей», с которой спортсмен начал профессиональную карьеру.
Пресс-служба клуба проинформировала, что договор между командой и футболистом рассчитан до лета 2029 года. Другие детали сотрудничества не разглашаются.
Всего за «Севилью» Хуанлу сыграл 66 поединков во всех турнирах. На счету молодого игрока шесть забитых мячей и семь результативных передач.
Ранее писалось, что Санчес заинтересовал мадридский «Реал», который видел в защитнике усиление правого фланга.
ℹ️ @_JuanluSanchez amplía su contrato hasta 2029 ⚪️🔴#WeareSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) April 10, 2025
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