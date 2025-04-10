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Испания
10 апреля 2025, 12:48 | Обновлено 10 апреля 2025, 12:50
290
0

ОФИЦИАЛЬНО. Его хотел Реал. Молодой защитник продлил контракт с Севильей

Хуанлу Санчес подписал соглашение к лету 2029 года

10 апреля 2025, 12:48 | Обновлено 10 апреля 2025, 12:50
290
0
ОФИЦИАЛЬНО. Его хотел Реал. Молодой защитник продлил контракт с Севильей
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуанлу Санчес

21-летний испанский защитник Хуанлу Санчес подписал новый контракт с «Севильей», с которой спортсмен начал профессиональную карьеру.

Пресс-служба клуба проинформировала, что договор между командой и футболистом рассчитан до лета 2029 года. Другие детали сотрудничества не разглашаются.

Всего за «Севилью» Хуанлу сыграл 66 поединков во всех турнирах. На счету молодого игрока шесть забитых мячей и семь результативных передач.

Ранее писалось, что Санчес заинтересовал мадридский «Реал», который видел в защитнике усиление правого фланга.

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Севилья чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Хуанлу Санчес
Андрей Витренко Источник: ФК Севилья
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