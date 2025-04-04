На подстраховку Трента. Реал нашел альтернативного правого защитника
Мадридский клуб следит за Хуанлу Санчесом
Мадридский «Реал» продолжает решать проблему с позицией правого защитника, которая беспокоит руководство клуба. «Сливочные» обратили свое внимание на 21-летнего игрока «Севильи» Хуанлу Санчеса.
По мнению «сливочных» молодой испанец способен навязать конкуренцию опытным Даниэлю Карвахалю и Лукасу Васкесу.
Несмотря на то, что мадридский клуб ведет активные переговоры по трансферу звездного флангового защитника Трента Александра-Арнольда, «Реал» не прочь приложить усилия, чтобы оформить переход Санчеса.
Прогнозируемо «сливочные» должны отдать за игрока 40 миллионов евро, что может стать главной проблемой в переговорах.
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