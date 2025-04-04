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Испания
04 апреля 2025, 10:46 | Обновлено 04 апреля 2025, 11:31
346
0

На подстраховку Трента. Реал нашел альтернативного правого защитника

Мадридский клуб следит за Хуанлу Санчесом

04 апреля 2025, 10:46 | Обновлено 04 апреля 2025, 11:31
346
0
На подстраховку Трента. Реал нашел альтернативного правого защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуанлу Санчес

Мадридский «Реал» продолжает решать проблему с позицией правого защитника, которая беспокоит руководство клуба. «Сливочные» обратили свое внимание на 21-летнего игрока «Севильи» Хуанлу Санчеса.

По мнению «сливочных» молодой испанец способен навязать конкуренцию опытным Даниэлю Карвахалю и Лукасу Васкесу.

Несмотря на то, что мадридский клуб ведет активные переговоры по трансферу звездного флангового защитника Трента Александра-Арнольда, «Реал» не прочь приложить усилия, чтобы оформить переход Санчеса.

Прогнозируемо «сливочные» должны отдать за игрока 40 миллионов евро, что может стать главной проблемой в переговорах.

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Хуанлу Санчес Реал Мадрид Севилья чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги
Андрей Витренко Источник: Football Espana
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