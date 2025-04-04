Клаусула лидера Байера – €50 млн. На него претендуют Реал, МЮ и другие топы
Пьеро Инкапье летом может покинуть Леверкузен
Лидер обороны «Байера» 23-летний эквадорский центрбек Пьеро Инкапье летом может покинуть Леверкузен ради трансфера в один из топ-клубов Европы.
Сообщается, что клаусула в контракте Инкапье составляет всего 50 миллионов евро, что видится интересной возможностью для целого ряда богатых клубов, нуждающихся в качественном усилении.
Прямо сейчас интерес к Инкапье проявляют «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Инкапье играет за «Байер» с лета 2021 года. Он был подписан за 6,35 миллионов евро из аргентинского «Тальереса».
Всего в стане «фармацевтов» эквадорец провел 157 матчей, отличившись 7 голами и 5 ассистами.
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