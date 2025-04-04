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  4. Клаусула лидера Байера – €50 млн. На него претендуют Реал, МЮ и другие топы
Германия
04 апреля 2025, 10:14 |
382
0

Клаусула лидера Байера – €50 млн. На него претендуют Реал, МЮ и другие топы

Пьеро Инкапье летом может покинуть Леверкузен

04 апреля 2025, 10:14 |
382
0
Клаусула лидера Байера – €50 млн. На него претендуют Реал, МЮ и другие топы
instagram.com/pierohincapie

Лидер обороны «Байера» 23-летний эквадорский центрбек Пьеро Инкапье летом может покинуть Леверкузен ради трансфера в один из топ-клубов Европы.

Сообщается, что клаусула в контракте Инкапье составляет всего 50 миллионов евро, что видится интересной возможностью для целого ряда богатых клубов, нуждающихся в качественном усилении.

Прямо сейчас интерес к Инкапье проявляют «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Инкапье играет за «Байер» с лета 2021 года. Он был подписан за 6,35 миллионов евро из аргентинского «Тальереса».

Всего в стане «фармацевтов» эквадорец провел 157 матчей, отличившись 7 голами и 5 ассистами.

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Пьеро Инкапье Байер Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Ливерпуль Тоттенхэм трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Sport.es
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