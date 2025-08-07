Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Четыре опытных футболиста покинут Реал в 2026 году. Известны их имена
Испания
07 августа 2025, 07:41 |
477
0

Четыре опытных футболиста покинут Реал в 2026 году. Известны их имена

Рюдигер, Алаба и Карвахаль уйдут свободными агентами, Себальос будет выставлен на трансфер

07 августа 2025, 07:41 |
477
0
Четыре опытных футболиста покинут Реал в 2026 году. Известны их имена
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Себальос

Мадридский «Реал» продолжает подготовку к новому сезону – после подписания некоторых игроков королевский клуб принял решение прекратить работу на трансферном рынке.

Команда выполнила практически все пожелания главного тренера Хаби Алонсо, кроме трансфера полузащитника. «Сливочные» не подпишут игрока в центр поля, так как не сумели избавиться от ненужных футболистов.

По информации испанской прессы, «Реал» определился с теми, кто покинет испанский клуб во время летнего трансферного окна в 2026 году.

Защитники Давид Алаба (33 года), Антонио Рюдигер (32 года) и Дани Карвахаль (33 года) покинут Мадрид свободными агентами. В клубе не планируют продлевать контракты с этими игроками из-за возраста, травм и слишком высокой зарплаты.

Кроме того, на трансфер будет выставлен и 29-летний полузащитник Дани Себальос, который отказался покидать команду. В «Реале» надеются, что смогут найти клуб, который заберет испанца. Алонсо не заинтересован в услугах Дани и не намерен предоставлять ему игровое время.

По теме:
Польская Лехия будет решать, сыграет ли украинец против Динамо в УПЛ
«Невероятно горжусь». Сон Хын Мин прокомментировал трансфер в Лос-Анджелес
Шахтер нацелился на бразильского защитника
Реал Мадрид Давид Алаба Дани Карвахаль Антонио Рюдигер Дани Себальос Хаби Алонсо трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Потенциальный соперник Динамо. Лех и Црвена Звезда провели первый матч в ЛЧ
Футбол | 06 августа 2025, 23:28 12
Потенциальный соперник Динамо. Лех и Црвена Звезда провели первый матч в ЛЧ
Потенциальный соперник Динамо. Лех и Црвена Звезда провели первый матч в ЛЧ

Сербская команда одержала победу со счетом 3:1, дубль оформил Раде Крунич

БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
Бокс | 06 августа 2025, 09:40 1
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»

Тони советует Даниэлю не возвращаться на ринг

Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Футбол | 06.08.2025, 11:17
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
Футбол | 07.08.2025, 05:00
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
«Он сыграл нехорошо». Гасперини прокомментировал матч с Астон Виллой
Британский супертяж: «Итаума его легко победит. Промоутеры не идиоты»
Бокс | 06.08.2025, 15:45
Британский супертяж: «Итаума его легко победит. Промоутеры не идиоты»
Британский супертяж: «Итаума его легко победит. Промоутеры не идиоты»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
06.08.2025, 01:52 4
Бокс
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
05.08.2025, 12:05 1
Футбол
Красюк назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров в истории
Красюк назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров в истории
06.08.2025, 06:48
Бокс
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
05.08.2025, 08:45 8
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
06.08.2025, 05:08 6
Бокс
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 27
Футбол
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
06.08.2025, 04:28 1
Бокс
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
05.08.2025, 21:33 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем