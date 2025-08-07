Четыре опытных футболиста покинут Реал в 2026 году. Известны их имена

Мадридский «Реал» продолжает подготовку к новому сезону – после подписания некоторых игроков королевский клуб принял решение прекратить работу на трансферном рынке.

Команда выполнила практически все пожелания главного тренера Хаби Алонсо, кроме трансфера полузащитника. «Сливочные» не подпишут игрока в центр поля, так как не сумели избавиться от ненужных футболистов.

По информации испанской прессы, «Реал» определился с теми, кто покинет испанский клуб во время летнего трансферного окна в 2026 году.

Защитники Давид Алаба (33 года), Антонио Рюдигер (32 года) и Дани Карвахаль (33 года) покинут Мадрид свободными агентами. В клубе не планируют продлевать контракты с этими игроками из-за возраста, травм и слишком высокой зарплаты.

Кроме того, на трансфер будет выставлен и 29-летний полузащитник Дани Себальос, который отказался покидать команду. В «Реале» надеются, что смогут найти клуб, который заберет испанца. Алонсо не заинтересован в услугах Дани и не намерен предоставлять ему игровое время.