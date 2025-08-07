Четыре опытных футболиста покинут Реал в 2026 году. Известны их имена
Рюдигер, Алаба и Карвахаль уйдут свободными агентами, Себальос будет выставлен на трансфер
Мадридский «Реал» продолжает подготовку к новому сезону – после подписания некоторых игроков королевский клуб принял решение прекратить работу на трансферном рынке.
Команда выполнила практически все пожелания главного тренера Хаби Алонсо, кроме трансфера полузащитника. «Сливочные» не подпишут игрока в центр поля, так как не сумели избавиться от ненужных футболистов.
По информации испанской прессы, «Реал» определился с теми, кто покинет испанский клуб во время летнего трансферного окна в 2026 году.
Защитники Давид Алаба (33 года), Антонио Рюдигер (32 года) и Дани Карвахаль (33 года) покинут Мадрид свободными агентами. В клубе не планируют продлевать контракты с этими игроками из-за возраста, травм и слишком высокой зарплаты.
Кроме того, на трансфер будет выставлен и 29-летний полузащитник Дани Себальос, который отказался покидать команду. В «Реале» надеются, что смогут найти клуб, который заберет испанца. Алонсо не заинтересован в услугах Дани и не намерен предоставлять ему игровое время.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сербская команда одержала победу со счетом 3:1, дубль оформил Раде Крунич
Тони советует Даниэлю не возвращаться на ринг