Один из новичков Челси имел феноменальную статистику в чемпионате Бразилии
Игрок в возрасте до 18 лет побил достижение самого Неймара
Одним из новичков «Челси» в этом сезоне стал бразилец Эстевао.
Молодой талант имел уникальную статистику в чемпионате Бразилии. На счету Эстевао 22 результативных действия в одном сезоне, которые он совершил в возрасте до 18 лет.
По этому показателю экс-игрок «Палмейраса» опередил Неймара, которому удалось в том же возрасте совершить 16 результативных действий в течение одного сезона.
Наибольшее количество результативных действий бразильцев в возрасте до 18 лет за сезон
- 22 – Эстевао (Палмейрас, 2024)
- 16 – Неймар (Сантос, 2009)
- 11 – Родриго (Сантос, 2018)
- 11 – Эндрик (Палмейрас, 2023)
- 8 – Габриэль Барбоса (Сантос, 2014)
- 8 – Рейнье (Фламенго, 2019)
- 8 – Анжело Габриэль (Сантос, 2022)
- 7 – Винисиус Жуниор (Фламенго, 2018)
- 6 – Алешандре Пату (Интернасьонал, 2007)
This stat from 𝐄𝐬𝐭𝐞̂𝐯𝐚̃𝐨 (𝟏𝟖) is actually 𝐂𝐑𝐀𝐙𝐘.— Rising Stars XI (@RisingStarXI) August 6, 2025
🇧🇷⭐️ pic.twitter.com/i8ByHmVyaL
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