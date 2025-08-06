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Англия
06 августа 2025, 21:16 |
80
0

Один из новичков Челси имел феноменальную статистику в чемпионате Бразилии

Игрок в возрасте до 18 лет побил достижение самого Неймара

06 августа 2025, 21:16 |
80
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Один из новичков Челси имел феноменальную статистику в чемпионате Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эстевао

Одним из новичков «Челси» в этом сезоне стал бразилец Эстевао.

Молодой талант имел уникальную статистику в чемпионате Бразилии. На счету Эстевао 22 результативных действия в одном сезоне, которые он совершил в возрасте до 18 лет.

По этому показателю экс-игрок «Палмейраса» опередил Неймара, которому удалось в том же возрасте совершить 16 результативных действий в течение одного сезона.

Наибольшее количество результативных действий бразильцев в возрасте до 18 лет за сезон

  • 22 – Эстевао (Палмейрас, 2024)
  • 16 – Неймар (Сантос, 2009)
  • 11 – Родриго (Сантос, 2018)
  • 11 – Эндрик (Палмейрас, 2023)
  • 8 – Габриэль Барбоса (Сантос, 2014)
  • 8 – Рейнье (Фламенго, 2019)
  • 8 – Анжело Габриэль (Сантос, 2022)
  • 7 – Винисиус Жуниор (Фламенго, 2018)
  • 6 – Алешандре Пату (Интернасьонал, 2007)
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Эстевао Виллиан (Мессиньо) Челси Палмейрас Неймар статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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