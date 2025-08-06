Один из новичков Челси имел феноменальную статистику в чемпионате Бразилии

Одним из новичков «Челси» в этом сезоне стал бразилец Эстевао.

Молодой талант имел уникальную статистику в чемпионате Бразилии. На счету Эстевао 22 результативных действия в одном сезоне, которые он совершил в возрасте до 18 лет.

По этому показателю экс-игрок «Палмейраса» опередил Неймара, которому удалось в том же возрасте совершить 16 результативных действий в течение одного сезона.

Наибольшее количество результативных действий бразильцев в возрасте до 18 лет за сезон

22 – Эстевао (Палмейрас, 2024)

16 – Неймар (Сантос, 2009)

11 – Родриго (Сантос, 2018)

11 – Эндрик (Палмейрас, 2023)

8 – Габриэль Барбоса (Сантос, 2014)

8 – Рейнье (Фламенго, 2019)

8 – Анжело Габриэль (Сантос, 2022)

7 – Винисиус Жуниор (Фламенго, 2018)

6 – Алешандре Пату (Интернасьонал, 2007)