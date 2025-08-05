Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль лидирует в АПЛ по количеству потраченных денег на игроков
Англия
05 августа 2025, 19:56 | Обновлено 05 августа 2025, 20:51
369
1

Ливерпуль лидирует в АПЛ по количеству потраченных денег на игроков

В целом клубы Премьер-лиги во время летнего ТО потратили более 1,8 млн фунтов стерлингов

05 августа 2025, 19:56 | Обновлено 05 августа 2025, 20:51
369
1
Ливерпуль лидирует в АПЛ по количеству потраченных денег на игроков
Getty Images/Global Images Ukraine

Клубы АПЛ потратили этим летом более 1,8 млрд фунтов стерлингов на игроков.

На данный момент самыми большими расходами отметились «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Наименьшими ресурсами обошлись «Астон Вилла», «Кристал Пэлас» и «Фулхэм».

Общие расходы клубов АПЛ на новых игроков в летнее межсезонье

  1. 252,2 млн фунтов стерлингов – Ливерпуль
  2. 240,2 млн фунтов стерлингов – Челси
  3. 192,6 млн фунтов стерлингов – Арсенал
  4. 153,4 млн фунтов стерлингов – Манчестер Сити
  5. 131,5 млн фунтов стерлингов – Манчестер Юнайтед
  6. 127,9 млн фунтов стерлингов – Тоттенхэм Хотспур
  7. 121,6 млн фунтов стерлингов – Сандерленд
  8. 73,5 млн фунтов стерлингов – Лидс Юнайтед
  9. 69,7 млн фунтов стерлингов – Брайтон
  10. 67,9 млн фунтов стерлингов – Вулверхэмптон
  11. 63,4 млн фунтов стерлингов – Бернли
  12. 62,7 млн фунтов стерлингов – Ноттингем Форест
  13. 56,7 млн фунтов стерлингов – Ньюкасл Юнайтед
  14. 53,3 млн фунтов стерлингов – Вест Хэм Юнайтед
  15. 50,4 млн фунтов стерлингов – Эвертон
  16. 48,0 млн фунтов стерлингов – Брентфорд
  17. 36,4 млн фунтов стерлингов – Борнмут
  18. 6,0 млн фунтов стерлингов – Астон Вилла
  19. 2,0 млн фунтов стерлингов – Кристал Пэлас
  20. 0,4 млн фунтов стерлингов – Фулхэм
По теме:
Попал в список. В Арсенале приняли важное решение по Зинченко
Сколько стоят самые дешевые сезонные абонементы клубов Бундеслиги?
Звезда Реала принял важное решение после интереса от грандов АПЛ
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу финансы трансферы АПЛ Ливерпуль Челси Арсенал Лондон Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Астон Вилла Кристал Пэлас Фулхэм
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
Футбол | 05 августа 2025, 19:35 11
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре

Антон Ахметов эксклюзивно рассказал о создании ФК «Днепр 1918»

Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
Футбол | 05 августа 2025, 08:22 28
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть

Георгий интересовал «Наполи»

Сафонов принял решение, что делать после перехода Забарного в ПСЖ
Футбол | 04.08.2025, 23:12
Сафонов принял решение, что делать после перехода Забарного в ПСЖ
Сафонов принял решение, что делать после перехода Забарного в ПСЖ
Проигрывал от Украины. Внезапно скончался экс-игрок сборной Португалии
Футбол | 05.08.2025, 19:19
Проигрывал от Украины. Внезапно скончался экс-игрок сборной Португалии
Проигрывал от Украины. Внезапно скончался экс-игрок сборной Португалии
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
Теннис | 05.08.2025, 02:13
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
А Лідс таки серйозно налаштований не вилетіти назад у Чемпіоншип
Ответить
0
Популярные новости
Шок! Искусственный интеллект назвал победителя боя Усик – Джейк Пол
Шок! Искусственный интеллект назвал победителя боя Усик – Джейк Пол
04.08.2025, 06:06 2
Бокс
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
04.08.2025, 07:06 3
Бокс
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
04.08.2025, 04:55 24
Теннис
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
04.08.2025, 00:21 3
Футбол
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
04.08.2025, 00:01 3
Бокс
Трансфер затягивали намеренно. СМИ раскрыли хитрый план ПСЖ по Забарному
Трансфер затягивали намеренно. СМИ раскрыли хитрый план ПСЖ по Забарному
04.08.2025, 02:57
Футбол
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
04.08.2025, 14:17 28
Футбол
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
04.08.2025, 13:12 59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем