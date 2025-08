Ливерпуль лидирует в АПЛ по количеству потраченных денег на игроков

Клубы АПЛ потратили этим летом более 1,8 млрд фунтов стерлингов на игроков.

На данный момент самыми большими расходами отметились «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Наименьшими ресурсами обошлись «Астон Вилла», «Кристал Пэлас» и «Фулхэм».

Общие расходы клубов АПЛ на новых игроков в летнее межсезонье

Premier League clubs have spent over £1.8billion on players so far this summer.



A look at spending by club throws up few surprises at the top end - of greater note are those clubs that haven’t spent much yet.



Between Aston Villa, Crystal Palace and Fulham, less than £10m has… pic.twitter.com/4GT53IXnsh