Ливерпуль лидирует в АПЛ по количеству потраченных денег на игроков
В целом клубы Премьер-лиги во время летнего ТО потратили более 1,8 млн фунтов стерлингов
Клубы АПЛ потратили этим летом более 1,8 млрд фунтов стерлингов на игроков.
На данный момент самыми большими расходами отметились «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Наименьшими ресурсами обошлись «Астон Вилла», «Кристал Пэлас» и «Фулхэм».
Общие расходы клубов АПЛ на новых игроков в летнее межсезонье
- 252,2 млн фунтов стерлингов – Ливерпуль
- 240,2 млн фунтов стерлингов – Челси
- 192,6 млн фунтов стерлингов – Арсенал
- 153,4 млн фунтов стерлингов – Манчестер Сити
- 131,5 млн фунтов стерлингов – Манчестер Юнайтед
- 127,9 млн фунтов стерлингов – Тоттенхэм Хотспур
- 121,6 млн фунтов стерлингов – Сандерленд
- 73,5 млн фунтов стерлингов – Лидс Юнайтед
- 69,7 млн фунтов стерлингов – Брайтон
- 67,9 млн фунтов стерлингов – Вулверхэмптон
- 63,4 млн фунтов стерлингов – Бернли
- 62,7 млн фунтов стерлингов – Ноттингем Форест
- 56,7 млн фунтов стерлингов – Ньюкасл Юнайтед
- 53,3 млн фунтов стерлингов – Вест Хэм Юнайтед
- 50,4 млн фунтов стерлингов – Эвертон
- 48,0 млн фунтов стерлингов – Брентфорд
- 36,4 млн фунтов стерлингов – Борнмут
- 6,0 млн фунтов стерлингов – Астон Вилла
- 2,0 млн фунтов стерлингов – Кристал Пэлас
- 0,4 млн фунтов стерлингов – Фулхэм
Premier League clubs have spent over £1.8billion on players so far this summer.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 5, 2025
A look at spending by club throws up few surprises at the top end - of greater note are those clubs that haven’t spent much yet.
Between Aston Villa, Crystal Palace and Fulham, less than £10m has… pic.twitter.com/4GT53IXnsh
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