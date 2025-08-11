Теперь и Нуньес. Каковы самые дорогие трансферы лета в Саудовскую Аравию?

Клубы чемпионата Саудовской Аравии активно проводят летнее межсезонье. Очередные звездные футболисты пополняют составы команд.

Самыми громкими трансферами стали переходы в чемпионат Саудовской Аравии Матео Ретеги, Дарвина Нуньеса, Жоау Феликса и Тео Эрнандеса.

Рекордсменом на данный момент является трансфер лучшего бомбардира Серии А прошлого сезона Матео Ретеги из «Аталанты» в «Аль-Кадиссию» за 68 млн евро.

Топ-5 трансферов в чемпионат Саудовской Аравии в летнее межсезонье