Саудовская Аравия11 августа 2025, 11:50 |
244
1
Теперь и Нуньес. Каковы самые дорогие трансферы лета в Саудовскую Аравию?
Трансферный рейтинг лета возглавляет лучший бомбардир Серии А прошлого сезона
11 августа 2025, 11:50 |
244
1
Клубы чемпионата Саудовской Аравии активно проводят летнее межсезонье. Очередные звездные футболисты пополняют составы команд.
Самыми громкими трансферами стали переходы в чемпионат Саудовской Аравии Матео Ретеги, Дарвина Нуньеса, Жоау Феликса и Тео Эрнандеса.
Рекордсменом на данный момент является трансфер лучшего бомбардира Серии А прошлого сезона Матео Ретеги из «Аталанты» в «Аль-Кадиссию» за 68 млн евро.
Топ-5 трансферов в чемпионат Саудовской Аравии в летнее межсезонье
- 68,25 млн евро – Матео Ретеги (Италия, в Аль-Кадисию)
- 53,00 млн евро – Дарвин Нуньес (Уругвай, в Аль-Хиляль)
- 30,00 млн евро – Жоау Феликс (Португалия, в Аль-Насру)
- 28,00 млн евро – Энцо Мийо (Франция, в Аль-Ахли)
- 25,00 млн евро – Тео Эрнандес (Франция, в Аль-Хиляль)
- 20,00 млн евро – Натан Зезе (Франция, в НЕОМ)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 11 августа 2025, 08:44 0
WBC включила британца в свой рейтинг
Футбол | 11 августа 2025, 11:20 0
Главным арбитром назначен итальянец Давиде Массу
Футбол | 10.08.2025, 20:02
Футбол | 11.08.2025, 10:00
Футбол | 11.08.2025, 08:20
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Ретегі((((( Ти кар'єру звів на 0! Нажаль для Аталанти і збірної Італії(((
Популярные новости
11.08.2025, 06:23 18
09.08.2025, 21:44 1
09.08.2025, 13:29 9
09.08.2025, 17:56 7
09.08.2025, 19:02 14
Футбол
10.08.2025, 07:21 18
09.08.2025, 09:42 11