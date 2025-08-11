Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Саудовская Аравия
Теперь и Нуньес. Каковы самые дорогие трансферы лета в Саудовскую Аравию?

Трансферный рейтинг лета возглавляет лучший бомбардир Серии А прошлого сезона

Теперь и Нуньес. Каковы самые дорогие трансферы лета в Саудовскую Аравию?
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ретеги

Клубы чемпионата Саудовской Аравии активно проводят летнее межсезонье. Очередные звездные футболисты пополняют составы команд.

Самыми громкими трансферами стали переходы в чемпионат Саудовской Аравии Матео Ретеги, Дарвина Нуньеса, Жоау Феликса и Тео Эрнандеса.

Рекордсменом на данный момент является трансфер лучшего бомбардира Серии А прошлого сезона Матео Ретеги из «Аталанты» в «Аль-Кадиссию» за 68 млн евро.

Топ-5 трансферов в чемпионат Саудовской Аравии в летнее межсезонье

  1. 68,25 млн евро – Матео Ретеги (Италия, в Аль-Кадисию)
  2. 53,00 млн евро – Дарвин Нуньес (Уругвай, в Аль-Хиляль)
  3. 30,00 млн евро – Жоау Феликс (Португалия, в Аль-Насру)
  4. 28,00 млн евро – Энцо Мийо (Франция, в Аль-Ахли)
  5. 25,00 млн евро – Тео Эрнандес (Франция, в Аль-Хиляль)
  6. 20,00 млн евро – Натан Зезе (Франция, в НЕОМ)
Матео Ретеги Жоау Феликс Энцо Мийо Тео Эрнандес чемпионат Саудовской Аравии по футболу финансы Дарвин Нуньес
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Saar
Ретегі((((( Ти кар'єру звів на 0! Нажаль для Аталанти і збірної Італії(((
