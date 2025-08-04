Сон Хын Мин выбрал новый клуб после ухода из Тоттенхэма. Романо подтвердил
Южнокорейский нападающий перейдет в ФК «Лос-Анджелес»
Южнокорейский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин вскоре перейдет в американский ФК «Лос-Анджелес», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «шпоры» получат за клубную легенду 15 миллионов евро.
33-летний вингер присоединился к «шпорам» в 2015 году, перейдя из Байера за 30 миллионов евро. За это время Сон сыграл 454 матча во всех турнирах, в которых забил 173 мяча и отдал 101 результативную передачу.
Ранее Сон Хын Мин объяснил причину своего ухода из «Тоттенхэма».
🚨🇺🇸 Heung-min Son to LAFC, here we go! Verbal agreement in place between all parties.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2025
Son, ready to complete his move to MLS with Spurs due to receive fee in excess of €15m.
Son didn’t travel back to UK with Spurs squad as he’s waiting for documents to be signed with LAFC. pic.twitter.com/a0MpvptPcy
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