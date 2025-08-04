Сон Хын Мин выбрал новый клуб после ухода из Тоттенхэма. Романо подтвердил

Южнокорейский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин вскоре перейдет в американский ФК «Лос-Анджелес», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «шпоры» получат за клубную легенду 15 миллионов евро.

33-летний вингер присоединился к «шпорам» в 2015 году, перейдя из Байера за 30 миллионов евро. За это время Сон сыграл 454 матча во всех турнирах, в которых забил 173 мяча и отдал 101 результативную передачу.

Ранее Сон Хын Мин объяснил причину своего ухода из «Тоттенхэма».