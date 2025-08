Сон Хын Мин выбрал новый клуб после ухода из Тоттенхэма. Романо подтвердил

Южнокорейский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин вскоре перейдет в американский ФК «Лос-Анджелес», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «шпоры» получат за клубную легенду 15 миллионов евро.

33-летний вингер присоединился к «шпорам» в 2015 году, перейдя из Байера за 30 миллионов евро. За это время Сон сыграл 454 матча во всех турнирах, в которых забил 173 мяча и отдал 101 результативную передачу.

Ранее Сон Хын Мин объяснил причину своего ухода из «Тоттенхэма».

🚨🇺🇸 Heung-min Son to LAFC, here we go! Verbal agreement in place between all parties.



Son, ready to complete his move to MLS with Spurs due to receive fee in excess of €15m.



Son didn’t travel back to UK with Spurs squad as he’s waiting for documents to be signed with LAFC. pic.twitter.com/a0MpvptPcy