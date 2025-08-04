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  4. Сон Хын Мин выбрал новый клуб после ухода из Тоттенхэма. Романо подтвердил
Англия
04 августа 2025, 01:34 |
249
0

Сон Хын Мин выбрал новый клуб после ухода из Тоттенхэма. Романо подтвердил

Южнокорейский нападающий перейдет в ФК «Лос-Анджелес»

04 августа 2025, 01:34 |
249
0
Сон Хын Мин выбрал новый клуб после ухода из Тоттенхэма. Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Южнокорейский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин вскоре перейдет в американский ФК «Лос-Анджелес», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «шпоры» получат за клубную легенду 15 миллионов евро.

33-летний вингер присоединился к «шпорам» в 2015 году, перейдя из Байера за 30 миллионов евро. За это время Сон сыграл 454 матча во всех турнирах, в которых забил 173 мяча и отдал 101 результативную передачу.

Ранее Сон Хын Мин объяснил причину своего ухода из «Тоттенхэма».

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Сон Хын Мин Лос-Анджелес (MLS) Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ Major League Soccer (MLS) Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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