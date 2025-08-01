Наоми в огне: Осака разобрала Остапенко и вышла в четвертый раунд Монреаля
Японская теннисистка в двух сетах уверенно переиграла Алену в 1/16 финала тысячника
Японская теннисистка и чемпионка четырех турниров Grand Slam Наоми Осака (WTA 49) вышла в 1/8 финала хардовых соревнований WTA 1000 в Монреале, Канада.
В третьем раунде японка в двух сетах уверенно разобралась с представительницей Латвии Аленой Остапенко (WTA 26) за 1 час и 7 минут.
WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/16 финала
Наоми Осака (Япония) – Алена Остапенко (Латвия) [22] – 6:2, 6:4
Осака и Остапенко провели третье очное противостояние. Наоми добыла третью победу.
Следующей оппоненткой Осаки будет победительница матча Анастасия Севастова – Джессика Пегула. На канадском тысячнике Наоми также уже успела пройти Ариану Арсено и Людмилу Самсонову.
Осака впервые с мая выиграла три матча подряд. 2.5 месяца назад она дошла до 1/8 финала турнира идентичной категории в Риме.
She understood the assignment 📌— Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) August 1, 2025
Naomi Osaka wraps it up in straights. Onto the Round of 16.
Elle savait quoi faire 📌 Naomi conclut en deux manches, c’est l’heure de la ronde des 16.#NBO25 #OBN25 pic.twitter.com/AYIdeqR08U
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