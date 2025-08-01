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WTA
01 августа 2025, 21:01 | Обновлено 01 августа 2025, 21:49
613
1

Наоми в огне: Осака разобрала Остапенко и вышла в четвертый раунд Монреаля

Японская теннисистка в двух сетах уверенно переиграла Алену в 1/16 финала тысячника

01 августа 2025, 21:01 | Обновлено 01 августа 2025, 21:49
613
1
Наоми в огне: Осака разобрала Остапенко и вышла в четвертый раунд Монреаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Японская теннисистка и чемпионка четырех турниров Grand Slam Наоми Осака (WTA 49) вышла в 1/8 финала хардовых соревнований WTA 1000 в Монреале, Канада.

В третьем раунде японка в двух сетах уверенно разобралась с представительницей Латвии Аленой Остапенко (WTA 26) за 1 час и 7 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/16 финала

Наоми Осака (Япония) – Алена Остапенко (Латвия) [22] – 6:2, 6:4

Осака и Остапенко провели третье очное противостояние. Наоми добыла третью победу.

Следующей оппоненткой Осаки будет победительница матча Анастасия Севастова – Джессика Пегула. На канадском тысячнике Наоми также уже успела пройти Ариану Арсено и Людмилу Самсонову.

Осака впервые с мая выиграла три матча подряд. 2.5 месяца назад она дошла до 1/8 финала турнира идентичной категории в Риме.

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Наоми Осака Алена Остапенко WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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introvert
Варто було Наомі лише помахати ручкою Муратоглу, як результати її одразу ж пішли вгору. Збіг?)
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