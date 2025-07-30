ВИДЕО. Как Осака спасла 3 матчбола на приеме и выбила россиянку с Монреаля

Бывшая четвертая ракетка мира Наоми Осака (WTA 49) пробилась в третий раунд хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

Во втором круге японка в трех сетах переиграла «нейтралку» Людмилу Самсонову (WTA 16) за 2 часа и 37 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала

Людмила Самсонова [13] – Наоми Осака (Япония) – 6:4, 6:7 (6:8), 3:6

Во второй партии Самсонова подавала на матч в 10-м гейме, но Наоми сделала брейк, отыгравшись с 0:40 – спасла три матчбола. На тай-брейке Наоми также уступала – Людмила отдала с 5:2.

Следующей оппоненткой Осаки будет 22-я сеяная Алена Остапенко, которая прошла Ренату Сарасуа (Мексика, WTA 68) со счетом 6:2, 4:6, 6:2. На старте тысячника японская теннисистка справилась с Арианой Арсено.

Осака добыла 41-ю победу над соперницей из топ-20 мирового рейтинга в карьере.