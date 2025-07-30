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  4. ВИДЕО. Как Осака спасла 3 матчбола на приеме и выбила россиянку с Монреаля
WTA
30 июля 2025, 23:48 |
309
0

ВИДЕО. Как Осака спасла 3 матчбола на приеме и выбила россиянку с Монреаля

Наоми оформила камбек против Людмилы Самсоновой во втором раунде тысячника в Канаде

30 июля 2025, 23:48 |
309
0
ВИДЕО. Как Осака спасла 3 матчбола на приеме и выбила россиянку с Монреаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Бывшая четвертая ракетка мира Наоми Осака (WTA 49) пробилась в третий раунд хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

Во втором круге японка в трех сетах переиграла «нейтралку» Людмилу Самсонову (WTA 16) за 2 часа и 37 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала

Людмила Самсонова [13] – Наоми Осака (Япония) – 6:4, 6:7 (6:8), 3:6

Во второй партии Самсонова подавала на матч в 10-м гейме, но Наоми сделала брейк, отыгравшись с 0:40 – спасла три матчбола. На тай-брейке Наоми также уступала – Людмила отдала с 5:2.

Следующей оппоненткой Осаки будет 22-я сеяная Алена Остапенко, которая прошла Ренату Сарасуа (Мексика, WTA 68) со счетом 6:2, 4:6, 6:2. На старте тысячника японская теннисистка справилась с Арианой Арсено.

Осака добыла 41-ю победу над соперницей из топ-20 мирового рейтинга в карьере.

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Наоми Осака Людмила Самсонова теннисные видеообзоры WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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