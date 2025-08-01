ФОТО. Следом за домашней. Ливерпуль представил новую гостевую форму
Комплект выполнен компанией adidas
В пятницу, 1 августа 2025 года, английский «Ливерпуль» представил новую гостевую форму на сезон 2025/26.
Презентация состоялась так поздно из-за того, что контракт «Ливерпуля» с компанией Nike действовал до 31 июля 2025 года, поэтому для смены технического партнера на adidas пришлось ждать аж до августа.
Выездной комплект формы «Ливерпуля» полностью противоположен домашнему. Основным цветом футболки является белый, а не красный, а полосы на рукавах выполнены в красном цвете, а не в белом.
ФОТО. Вслед за домашней. Ливерпуль представил новую гостевую форму
... and so is our 2025/26 @adidasfootball away kit 😉— Liverpool FC (@LFC) August 1, 2025
One for the road 🛣️ pic.twitter.com/GSULAa7csb— Liverpool FC (@LFC) August 1, 2025
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