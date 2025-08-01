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  4. ФОТО. Следом за домашней. Ливерпуль представил новую гостевую форму
Англия
01 августа 2025, 13:02 |
587
1

ФОТО. Следом за домашней. Ливерпуль представил новую гостевую форму

Комплект выполнен компанией adidas

01 августа 2025, 13:02 |
587
1
ФОТО. Следом за домашней. Ливерпуль представил новую гостевую форму
ФК Ливерпуль. Мохамед Салах

В пятницу, 1 августа 2025 года, английский «Ливерпуль» представил новую гостевую форму на сезон 2025/26.

Презентация состоялась так поздно из-за того, что контракт «Ливерпуля» с компанией Nike действовал до 31 июля 2025 года, поэтому для смены технического партнера на adidas пришлось ждать аж до августа.

Выездной комплект формы «Ливерпуля» полностью противоположен домашнему. Основным цветом футболки является белый, а не красный, а полосы на рукавах выполнены в красном цвете, а не в белом.

ФОТО. Вслед за домашней. Ливерпуль представил новую гостевую форму

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Ливерпуль фото adidas чемпионат Англии по футболу игровая форма Английская Премьер-лига
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Mark4854590
Гарна форма. Нічого зайвого, традиційні кольори
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