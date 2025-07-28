Бондаренко заговорив про Турана на фоні чуток про відхід з Шахтаря

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко рассказал о первом впечатлении от нового главного тренера «горняков» Арды Турана.

«Первое впечатление было очень положительным. Он такой, хоть и суровый, но справедливый и откровенный с тобой. Он сказал, что будет говорить прямо все, что думает, и благодаря этому я буду становиться лучше, – сказал Бондаренко.

Арда возглавил донецкий «Шахтер» перед стартом сезона 2025/26, сменив в должности главного тренера «горняков» боснийского специалиста Марино Пушича. Марино провалил прошлый сезон во главе «горняков», заняв лишь третье место в УПЛ.

Ранее Артем Бондаренко подтвердил слухи об интересе к своей персоне со стороны турецких клубов.