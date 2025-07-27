Бавария закрывает трансфер топового вингера за солидную сумму
Луис Диас станет игроком мюнхенского гранда
Колумбийский вингер «Ливерпуля» Луис Диаз станет игроком мюнхенской «Баварии», сообщает Флориан Плеттенберг.
По информации источника, трансфер 28-летнего футболиста можно считать завершенным. Стороны обсуждают последние детали перехода колумбийца, уже н следующей неделе игрок пройдет медосмотр. Сумма перехода составит около 75 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Луис Диас провел провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 17 забитыми голами и 8 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что звездный форвард сборной Германии подтвердил, что будет играть за океаном.
🚨🧨 BREAKING | Breakthrough in negotiations: Luis #Díaz to FC Bayern is now considered a done deal.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 27, 2025
An agreement between Bayern and Liverpool FC has been reached in principle after the new bid was submitted, as revealed. The transfer fee is up to €75 million. Díaz will sign a… pic.twitter.com/o3bMWcL9xl
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