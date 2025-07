Бавария закрывает трансфер топового вингера за солидную сумму

Колумбийский вингер «Ливерпуля» Луис Диаз станет игроком мюнхенской «Баварии», сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, трансфер 28-летнего футболиста можно считать завершенным. Стороны обсуждают последние детали перехода колумбийца, уже н следующей неделе игрок пройдет медосмотр. Сумма перехода составит около 75 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Луис Диас провел провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 17 забитыми голами и 8 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что звездный форвард сборной Германии подтвердил, что будет играть за океаном.

🚨🧨 BREAKING | Breakthrough in negotiations: Luis #Díaz to FC Bayern is now considered a done deal.



An agreement between Bayern and Liverpool FC has been reached in principle after the new bid was submitted, as revealed. The transfer fee is up to €75 million. Díaz will sign a… pic.twitter.com/o3bMWcL9xl