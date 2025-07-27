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  4. Бавария закрывает трансфер топового вингера за солидную сумму
Германия
27 июля 2025, 15:05 |
675
0

Бавария закрывает трансфер топового вингера за солидную сумму

Луис Диас станет игроком мюнхенского гранда

27 июля 2025, 15:05 |
675
0
Бавария закрывает трансфер топового вингера за солидную сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Колумбийский вингер «Ливерпуля» Луис Диаз станет игроком мюнхенской «Баварии», сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, трансфер 28-летнего футболиста можно считать завершенным. Стороны обсуждают последние детали перехода колумбийца, уже н следующей неделе игрок пройдет медосмотр. Сумма перехода составит около 75 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Луис Диас провел провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 17 забитыми голами и 8 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что звездный форвард сборной Германии подтвердил, что будет играть за океаном.

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Луис Диас трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Бавария Ливерпуль Флориан Плеттенберг
Даниил Кирияка Источник: Флориан Плеттенберг
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