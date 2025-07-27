Гасперини недоволен трансферами Ромы: «Мы отстаем»
Тренер считает, что клубу стоит соблюдать баланс
Главный тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини выразил недовольство работой клубных менеджеров на трансферном рынке. Куоч считает, что «волкам» нужно сохранять баланс.
«Мы отстаем. Не будем лицемерить, у меня не хватает нескольких элементов на трансферном рынке. Это просто математика. Я считаю, кто приходит и кто уходит. Надеюсь, нам удастся реализовать задуманное до конца августа», – лаконично сказал Гасперини.
В летнее трансферное окно римляне совершили два трансфера – полузащитника Ниля Эль-Айнави из «Ланса» и нападающего Эвана Фергюсона из «Брайтона».
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#Gasperini non cambia idea sul mercato dell’#ASRoma: “Siamo in ritardo. Non dobbiamo essere ipocriti: mi mancano dei tasselli sul mercato. La matematica non è opinione: conto chi arriva e chi va via. Spero che quello che abbiamo in testa si possa realizzare entro fine agosto” pic.twitter.com/cpG6JSTQJZ— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 26, 2025
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