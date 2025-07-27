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  4. Гасперини недоволен трансферами Ромы: «Мы отстаем»
Италия
27 июля 2025, 08:41 |
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0

Гасперини недоволен трансферами Ромы: «Мы отстаем»

Тренер считает, что клубу стоит соблюдать баланс

27 июля 2025, 08:41 |
460
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Гасперини недоволен трансферами Ромы: «Мы отстаем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини выразил недовольство работой клубных менеджеров на трансферном рынке. Куоч считает, что «волкам» нужно сохранять баланс.

«Мы отстаем. Не будем лицемерить, у меня не хватает нескольких элементов на трансферном рынке. Это просто математика. Я считаю, кто приходит и кто уходит. Надеюсь, нам удастся реализовать задуманное до конца августа», – лаконично сказал Гасперини.

В летнее трансферное окно римляне совершили два трансфера – полузащитника Ниля Эль-Айнави из «Ланса» и нападающего Эвана Фергюсона из «Брайтона».

Ранее сообщалось, что Довбик может начать сезон в Роме как игрок запаса

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Джан Пьеро Гасперини Рома Рим трансферы трансферы Серии A
Олег Вахоцкий Источник: Николо Скира
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