Гасперини недоволен трансферами Ромы: «Мы отстаем»

Главный тренер римской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини выразил недовольство работой клубных менеджеров на трансферном рынке. Куоч считает, что «волкам» нужно сохранять баланс.

«Мы отстаем. Не будем лицемерить, у меня не хватает нескольких элементов на трансферном рынке. Это просто математика. Я считаю, кто приходит и кто уходит. Надеюсь, нам удастся реализовать задуманное до конца августа», – лаконично сказал Гасперини.

В летнее трансферное окно римляне совершили два трансфера – полузащитника Ниля Эль-Айнави из «Ланса» и нападающего Эвана Фергюсона из «Брайтона».

Ранее сообщалось, что Довбик может начать сезон в Роме как игрок запаса

