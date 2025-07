ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал нового защитника. Выбрали не Зинченко

Итальянский «Милан» подписал эквадорского левого защитника английского «Брайтона» Первиса Эступиньяна.

Отмечается, что 27-летний футболист подписал с клубом контракт, который будет действовать в течение следующих пяти сезонов.

По информации СМИ, «россонери» заплатили за игрока 17 миллионов евро. Еще 2 миллиона евро прописаны в соглашении как потенциальные бонусы.

В сезоне 2024/25 Первис Эступиньян провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее «Милан» отказался от украинского левого защитника Александра Зинченко.

History made. Estupiñan is our first Ecuadorian 👏🇪🇨 #WelcomeEstupiñan