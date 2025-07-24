ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал нового защитника. Выбрали не Зинченко
Первис Эступиньян покинул «Брайтон»
Итальянский «Милан» подписал эквадорского левого защитника английского «Брайтона» Первиса Эступиньяна.
Отмечается, что 27-летний футболист подписал с клубом контракт, который будет действовать в течение следующих пяти сезонов.
По информации СМИ, «россонери» заплатили за игрока 17 миллионов евро. Еще 2 миллиона евро прописаны в соглашении как потенциальные бонусы.
В сезоне 2024/25 Первис Эступиньян провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее «Милан» отказался от украинского левого защитника Александра Зинченко.
History made. Estupiñan is our first Ecuadorian 👏🇪🇨 #WelcomeEstupiñan— AC Milan (@acmilan) July 24, 2025
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