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Италия
24 июля 2025, 12:51 |
816
1

ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал нового защитника. Выбрали не Зинченко

Первис Эступиньян покинул «Брайтон»

24 июля 2025, 12:51 |
816
1
ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал нового защитника. Выбрали не Зинченко
ФК Милан. Первис Эступиньян

Итальянский «Милан» подписал эквадорского левого защитника английского «Брайтона» Первиса Эступиньяна.

Отмечается, что 27-летний футболист подписал с клубом контракт, который будет действовать в течение следующих пяти сезонов.

По информации СМИ, «россонери» заплатили за игрока 17 миллионов евро. Еще 2 миллиона евро прописаны в соглашении как потенциальные бонусы.

В сезоне 2024/25 Первис Эступиньян провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее «Милан» отказался от украинского левого защитника Александра Зинченко.

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Первис Эступиньян Брайтон Милан трансферы АПЛ трансферы трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: ФК Милан
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Victor673256ua
Для Мілана цей варіант кращий. При усій повазі до Зінченка
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