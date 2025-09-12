«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах

Украинский боксер Александр Усик готовится дебютировать за житомирский клуб «Полесье», с которым у него официальный контракт.

«Я еще и банку Динамо забью. У меня немного в Федерации связи есть – думаю, зарегистрируют как футболиста», – сказал Усик.

Ранее генеральный директор житомирского футбольного клуба «Полесье» Владимир Загурский прокомментировал победу украинского боксера Александра Усика (24-0, 15 КО) над британцем Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО), а также рассказал, не планирует ли «Полесье» заявить Александра на матчи УПЛ.