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ATP
23 июля 2025, 21:25 |
273
1

Четвертая ракетка мира призывает ATP сократить теннисный сезон

Тейлор Фритц раскритиковал насыщенный теннисный график

23 июля 2025, 21:25 |
273
1
Четвертая ракетка мира призывает ATP сократить теннисный сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

Четвертая ракетка мира Тейлор Фритц призвал сократить теннисный сезон, комментируя массовые снятия топ-игроков с канадского Мастерса 2025.

С турнира серии ATP 1000 в Торонто снялись сразу четыре из шести лучших теннисистов рейтинга ATP: Янник Синнер, Карлос Алькарас, Джек Дрейпер и Новак Джокович. Также не примут участия Томми Пол, Григор Димитров, Себастьян Корда, Хуберт Хуркач и Джордан Томпсон.

Третья ракетка мира Александр Зверев будет посеян под первым номером в Канаде, а американец Тейлор Фритц – под вторым. Лоренцо Музетти и Бен Шелтон, занимающие седьмое и восьмое места в мировом рейтинге, будут посеяны под третьим и четвертым номерами соответственно.

Накануне своего выступления на хардовом турнире ATP 500 в Вашингтоне, столице США, Фритц назвал теннисный календарь «сумасшедшим».

«Да, думаю, что, вероятно, почти все игроки уже долгое время просят сократить сезон, но все, что мы делаем – только удлиняем его, добавляем все больше турниров, делаем турниры длиннее.

Кубок Хопмана прошел после Уимблдона. Я даже не знал, что он проводится. Там играли Феликс (Оже-Альяссим) и (Флавио) Коболли – турнир сразу после Уимблдона, и кто-то из них приехал играть сюда. Это безумие. Мы просто продолжаем добавлять события в календарь снова и снова.

Они вроде бы сократили некоторые участки сезона, чтобы освободить дополнительную неделю между двумя турнирами – Уимблдоном и Канадой. Смешно, как можно сокращать календарь, чтобы освободить место под другой турнир, но не получается сделать так, чтобы просто оставить это место свободным.

Я бы хотел, чтобы все вернулось к двухнедельному формату, и мы могли бы хотя бы на неделю сократить сезон. Не знаю. Но тенниса стало слишком много. Нас ждет очень насыщенный график».

Комментируя спорный 12-дневный формат турниров серии Мастерс, 27-летний теннисист добавил:

«Честно говоря, я жалуюсь на длительность двухнедельных турниров, но в то же время мне не так уж и не нравится играть матч, а потом иметь день отдыха перед следующим. Это странно – все зависит от моего настроя и того, как я себя чувствую. В одни недели мне хочется сыграть все подряд, а в другие – наоборот, нужен день отдыха между матчами».

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Вячеслав Кулаковский Источник: Tennis365
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Falko
У чому проблема? Тяжко грати - пропускайте. Як дехто. Це ж не футбол із баскетболом, де склад на ігри визначає тренер. Тут сам, любий, сам.
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