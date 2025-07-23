Динамо нацелилось на полузащитника-легионера. Есть конкуренты из топ-5 лиг

Хорватский полузащитник «Риеки» Нико Янкович привлекает внимание киевского «Динамо», сообщает Sportske Novosti.

По информации источника, 23-летним футболистом также интересуются «Вердер», «Верона», «Нюрнберг», «Бернли» и клубы из MLS.

Хорват может сыграть в центре поля, в опорной зоне и на левом фланге атаки.

В прошедшем сезоне Нико Янкович провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 8 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermakt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» выразило соболезнования легионеру по поводу смерти отца.