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Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 19:22 |
463
0

Динамо нацелилось на полузащитника-легионера. Есть конкуренты из топ-5 лиг

Нико Янкович привлекает внимание чемпиона Украины

23 июля 2025, 19:22 |
463
0
Динамо нацелилось на полузащитника-легионера. Есть конкуренты из топ-5 лиг
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Янкович

Хорватский полузащитник «Риеки» Нико Янкович привлекает внимание киевского «Динамо», сообщает Sportske Novosti.

По информации источника, 23-летним футболистом также интересуются «Вердер», «Верона», «Нюрнберг», «Бернли» и клубы из MLS.

Хорват может сыграть в центре поля, в опорной зоне и на левом фланге атаки.

В прошедшем сезоне Нико Янкович провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 8 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermakt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» выразило соболезнования легионеру по поводу смерти отца.

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Динамо выразило соболезнования легионеру по поводу смерти отца
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Даниил Кирияка Источник: Jutarnji List
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