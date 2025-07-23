Динамо выразило соболезнования легионеру по поводу смерти отца
В семье Анхеля Торреса случилось горе
У колумбийского легионера «Динамо» Анхеля Торреса умер отец – Хуан Анхель Торрес Роа.
По этому поводу киевский клуб выразил игроку соболезнования.
«Весь коллектив ФК «Динамо» (Киев) выражает искренние слова соболезнования нашему игроку и всей его семье в связи с тяжелой утратой.
В это сложное время мы вместе с тобой, Анхель. Вся команда, тренерский штаб и руководство клуба разделяют твою боль и скорбят вместе с твоей семьей!
От имени клуба соболезнования Анхелю выразил президет ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис.
Хочу выразить искренние и глубокие соболезнования Анхелю Торресу в связи с тяжелой утратой – гибелью его отца.
Пусть светлая память об отце будет источником силы, а любовь и поддержка близких помогут пережить эту боль. Уверен, что он гордился тобой!
Футбольная семья «Динамо» всегда рядом. Мы разделяем твою печаль и скорбим вместе с тобой», – соответствующий текст был опубликован в социальных сетях клуба с подписью президента Игоря Суркиса.
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