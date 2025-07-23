У игрока Динамо умер отец. Об этом сообщил агент
Анхель Торрес потерял ближайшего члена семьи
Мауро Буске, агент колумбийского вингера киевского «Динамо» Анхеля Торреса, сообщил о смерти отца своего клиента:
«Снова жизнь дает невероятно тяжелое испытание. Но вы его преодолеете. Вы сильны, вы мужчины, и так же, как вы встречались со многими другими вызовами раньше, вы выйдете из этого еще сильнее. Знайте, что я здесь, и что все мы рядом, всегда.
Мы вместе с вами и всей вашей семьей в это скорбное время, из-за болезненной потери вашего любимого отца. Пусть Бог приветствует его душу и заботится о ней на самых высоких небесах.
Покойся с миром, Хуан Анхель Торрес Роа».
Ранее Анхель Торрес получил травму и пропустил первый матч «Динамо» против «Хамруна».
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