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Украина. Премьер лига
23 июля 2025, 12:23 | Обновлено 23 июля 2025, 12:24
2085
0

У игрока Динамо умер отец. Об этом сообщил агент

Анхель Торрес потерял ближайшего члена семьи

23 июля 2025, 12:23 | Обновлено 23 июля 2025, 12:24
2085
0
У игрока Динамо умер отец. Об этом сообщил агент
ФК Динамо Киев. Анхель Торрес

Мауро Буске, агент колумбийского вингера киевского «Динамо» Анхеля Торреса, сообщил о смерти отца своего клиента:

«Снова жизнь дает невероятно тяжелое испытание. Но вы его преодолеете. Вы сильны, вы мужчины, и так же, как вы встречались со многими другими вызовами раньше, вы выйдете из этого еще сильнее. Знайте, что я здесь, и что все мы рядом, всегда.

Мы вместе с вами и всей вашей семьей в это скорбное время, из-за болезненной потери вашего любимого отца. Пусть Бог приветствует его душу и заботится о ней на самых высоких небесах.

Покойся с миром, Хуан Анхель Торрес Роа».

Ранее Анхель Торрес получил травму и пропустил первый матч «Динамо» против «Хамруна».

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Анхель Торрес Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу смерть
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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