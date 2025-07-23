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  4. ФОТО. Рома презентовала третий комплект формы на сезон 2025/26
Италия
23 июля 2025, 14:14 |
134
0

ФОТО. Рома презентовала третий комплект формы на сезон 2025/26

«Желто-красные» вместе с Adidas разработали новую игровую экипировку

23 июля 2025, 14:14 |
134
0
ФОТО. Рома презентовала третий комплект формы на сезон 2025/26
ФК Рома

Итальянский клуб «Рома» вместе с немецким брендом Adidas официально представили новый комплект третьей формы на сезон 2025/26.

Дизайн формы выполнен в белом цвете с зелеными и желтыми мини-деталями. Образ дополняют зеленый воротничок с желтыми полосками, желтый логотип Adidas и триграмм. Комплект выглядит элегантно и стильно.

По итогам сезона 2024/25 «Рома» заняла пятое место в Серии А, набрав 69 очков (20 побед, 9 ничьих, 9 поражений). Выше расположились лишь «Наполи», «Интер», «Аталанта» и «Ювентус».

ФОТО. Третья форма Ромы на сезон 2025/26:

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фото adidas игровая форма Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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