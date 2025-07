ФОТО. Рома презентовала третий комплект формы на сезон 2025/26

Итальянский клуб «Рома» вместе с немецким брендом Adidas официально представили новый комплект третьей формы на сезон 2025/26.

Дизайн формы выполнен в белом цвете с зелеными и желтыми мини-деталями. Образ дополняют зеленый воротничок с желтыми полосками, желтый логотип Adidas и триграмм. Комплект выглядит элегантно и стильно.

По итогам сезона 2024/25 «Рома» заняла пятое место в Серии А, набрав 69 очков (20 побед, 9 ничьих, 9 поражений). Выше расположились лишь «Наполи», «Интер», «Аталанта» и «Ювентус».

ФОТО. Третья форма Ромы на сезон 2025/26:

🚨🇮🇹 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | AS Roma's new 3rd jersey for the 2025/26 season! ⚪️🟢🟠 pic.twitter.com/hre7pNatY8