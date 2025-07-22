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  4. Отпустят за 35 млн. Челси согласовал трансфер с известным клубом Испании
Испания
22 июля 2025, 09:09 |
833
1

Отпустят за 35 млн. Челси согласовал трансфер с известным клубом Испании

Лондонский клуб готов продать Ренату Вейгу мадридскому «Атлетико»

22 июля 2025, 09:09 |
833
1
Отпустят за 35 млн. Челси согласовал трансфер с известным клубом Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Ренату Вейга

Мадридский «Атлетико» продолжает активно работать на трансферном рынке после нескольких громких переходов.

По информации известного инсайдера Николо Скиры, испанский клуб хочет переманить к себе игрока «Челси» Ренату Вейгу.

Оба клуба обсудили возможный трансфер защитника и сошлись на сумме в 35 миллионов евро. Контракт Ренату с «Атлетико» будет подписан до 2030 года.

Напомним, что Вейга начал сезон 2024/25 в составе «Челси» после перехода из «Базеля». За английский клуб футболист провёл 18 матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Зимой руководство отправило Ренату на полгода в аренду в туринский «Ювентус», где защитник провёл 15 поединков и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Бавария» начала переговоры по трансферу Вейги.

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Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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Mark4854590
Повноцінний трансфер краще за чергову оренду
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