Отпустят за 35 млн. Челси согласовал трансфер с известным клубом Испании
Лондонский клуб готов продать Ренату Вейгу мадридскому «Атлетико»
Мадридский «Атлетико» продолжает активно работать на трансферном рынке после нескольких громких переходов.
По информации известного инсайдера Николо Скиры, испанский клуб хочет переманить к себе игрока «Челси» Ренату Вейгу.
Оба клуба обсудили возможный трансфер защитника и сошлись на сумме в 35 миллионов евро. Контракт Ренату с «Атлетико» будет подписан до 2030 года.
Напомним, что Вейга начал сезон 2024/25 в составе «Челси» после перехода из «Базеля». За английский клуб футболист провёл 18 матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу.
Зимой руководство отправило Ренату на полгода в аренду в туринский «Ювентус», где защитник провёл 15 поединков и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Бавария» начала переговоры по трансферу Вейги.
Renato #Veiga is getting closer to #AtleticoMadrid from #Chelsea for €35M. Ready a contract until 2030. #transfers #CFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 21, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua анализирует, почему украинцы не смогли сделать последний шаг на пути в плей-оф
Он продолжит работать с Усиком, но уже не как промоутер