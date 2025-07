Отпустят за 35 млн. Челси согласовал трансфер с известным клубом Испании

Мадридский «Атлетико» продолжает активно работать на трансферном рынке после нескольких громких переходов.

По информации известного инсайдера Николо Скиры, испанский клуб хочет переманить к себе игрока «Челси» Ренату Вейгу.

Оба клуба обсудили возможный трансфер защитника и сошлись на сумме в 35 миллионов евро. Контракт Ренату с «Атлетико» будет подписан до 2030 года.

Напомним, что Вейга начал сезон 2024/25 в составе «Челси» после перехода из «Базеля». За английский клуб футболист провёл 18 матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Зимой руководство отправило Ренату на полгода в аренду в туринский «Ювентус», где защитник провёл 15 поединков и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Бавария» начала переговоры по трансферу Вейги.

Renato #Veiga is getting closer to #AtleticoMadrid from #Chelsea for €35M. Ready a contract until 2030. #transfers #CFC