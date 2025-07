Ровно 21 год назад Дидье Дрогба стал игроком лондонского Челси

21 год назад форвард Дидье Дрогба официально был представлен как игрок лондонского «Челси».

20 июля 2004 года Дрогба перешел из французского «Марселя» в команду из Лондона за 38.5 миллионов евро.

В составе «пенсионеров» Дидье провел 381 поединок, забил 164 гола, отдал 82 результативные передачи и завоевал 14 трофеев:

За время пребывания в Англии Дрогба дважды выигрывал «Золотую бутсу» АПЛ и дважды признавался лучшим африканским игроком года.

ON THIS DAY: In 2004, Didier Drogba joined Chelsea for a reported £24m. ✍️



◉ 381 games

◉ 164 goals

◉ 14 trophies

◉ 2 PL Golden Boots



He scored in eight different major cup finals for the Blues, including the 2012 UCL final where he also scored the winning penalty. 👏 pic.twitter.com/fp7FE9Xgdq