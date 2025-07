70 миллионов фунтов. Манчестер Юнайтед завершил трансфер вингера

Камерунский вингер «Брентфорда» Бриан Мбемо станет игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы пришли к соглашению. Сумма трансфера составит 70 миллионов фунтов. Сам Мбемо хотел перейти лишь в «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Бриан Мбемо провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 20 забитыми голами и 9 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что легенда «Манчестер Юнайтед» стал амбассадором букмекерской компании.

