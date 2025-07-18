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Англия
18 июля 2025, 14:52 | Обновлено 18 июля 2025, 14:53
1502
2

70 миллионов фунтов. Манчестер Юнайтед завершил трансфер вингера

Бриан Мбемо присоединится к английскому гранду

18 июля 2025, 14:52 | Обновлено 18 июля 2025, 14:53
1502
2
70 миллионов фунтов. Манчестер Юнайтед завершил трансфер вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Бриан Мбемо

Камерунский вингер «Брентфорда» Бриан Мбемо станет игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы пришли к соглашению. Сумма трансфера составит 70 миллионов фунтов. Сам Мбемо хотел перейти лишь в «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Бриан Мбемо провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 20 забитыми голами и 9 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что легенда «Манчестер Юнайтед» стал амбассадором букмекерской компании.

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Бриан Мбемо Брентфорд Манчестер Юнайтед Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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sasha_d99
Защита проходной двор, а они нападающих подписывают!
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