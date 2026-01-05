Маттейс де Лигт продолжит уникальную серию с новым тренером в каждом сезоне

Нидерландский защитник Манчестер Юнайтед Маттейс де Лигт имеет уникальную карьеру.

Каждый сезон футболист играет под руководством других главных тренеров.

Выступая за Аякс, Ювентус, Баварию и Манчестер Юнайтед, где Лигт не провел ни разу два сезона подряд с одним наставником.

После увольнения Рубена Аморима из МЮ, серия нидерландца может продолжиться и в следующем сезоне.

Серия последовательных сезонов Маттейса де Лигта с разными тренерами

2016/17 – Петер Бош (Аякс)

2017/18 – Марсел Кейзер (Аякс)

2018/19 – Эрик тен Хаг (Аякс)

2019/20 – Маурицио Сарри (Ювентус)

2020/21 – Андреа Пирло (Ювентус)

2021/22 – Массимилиано Аллегри (Ювентус)

2022/23 – Юлиан Нагельсманн (Бавария)

2023/24 – Томас Тухель (Бавария)

2024/25 – Эрик Тен Хаг (Манчестер Юнайтед)

2025/26 – Рубен Аморим (Манчестер Юнайтед)

2026/27 – ?