05 января 2026, 18:49
Маттейс де Лигт продолжит уникальную серию с новым тренером в каждом сезоне

Начиная с сезона 2016/17 нидерландский футболист играл под руководством уже 10 специалистов

Маттейс де Лигт продолжит уникальную серию с новым тренером в каждом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттейс де Лигт

Нидерландский защитник Манчестер Юнайтед Маттейс де Лигт имеет уникальную карьеру.

Каждый сезон футболист играет под руководством других главных тренеров.

Выступая за Аякс, Ювентус, Баварию и Манчестер Юнайтед, где Лигт не провел ни разу два сезона подряд с одним наставником.

После увольнения Рубена Аморима из МЮ, серия нидерландца может продолжиться и в следующем сезоне.

Серия последовательных сезонов Маттейса де Лигта с разными тренерами

  • 2016/17 – Петер Бош (Аякс)
  • 2017/18 – Марсел Кейзер (Аякс)
  • 2018/19 – Эрик тен Хаг (Аякс)
  • 2019/20 – Маурицио Сарри (Ювентус)
  • 2020/21 – Андреа Пирло (Ювентус)
  • 2021/22 – Массимилиано Аллегри (Ювентус)
  • 2022/23 – Юлиан Нагельсманн (Бавария)
  • 2023/24 – Томас Тухель (Бавария)
  • 2024/25 – Эрик Тен Хаг (Манчестер Юнайтед)
  • 2025/26 – Рубен Аморим (Манчестер Юнайтед)
  • 2026/27 – ?
Сака догнал Фабрегаса по количеству результативных действий в АПЛ
ФОТО. Сияет от счастья. Эмоции Аморима после увольнения из Ман Юнайтед
ВИДЕО. Наговорил лишнего. Последняя речь Аморима в Манчестер Юнайтед
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рубен Аморим статистика Маттейс де Лигт
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
