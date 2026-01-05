Маттейс де Лигт продолжит уникальную серию с новым тренером в каждом сезоне
Начиная с сезона 2016/17 нидерландский футболист играл под руководством уже 10 специалистов
Нидерландский защитник Манчестер Юнайтед Маттейс де Лигт имеет уникальную карьеру.
Каждый сезон футболист играет под руководством других главных тренеров.
Выступая за Аякс, Ювентус, Баварию и Манчестер Юнайтед, где Лигт не провел ни разу два сезона подряд с одним наставником.
После увольнения Рубена Аморима из МЮ, серия нидерландца может продолжиться и в следующем сезоне.
Серия последовательных сезонов Маттейса де Лигта с разными тренерами
- 2016/17 – Петер Бош (Аякс)
- 2017/18 – Марсел Кейзер (Аякс)
- 2018/19 – Эрик тен Хаг (Аякс)
- 2019/20 – Маурицио Сарри (Ювентус)
- 2020/21 – Андреа Пирло (Ювентус)
- 2021/22 – Массимилиано Аллегри (Ювентус)
- 2022/23 – Юлиан Нагельсманн (Бавария)
- 2023/24 – Томас Тухель (Бавария)
- 2024/25 – Эрик Тен Хаг (Манчестер Юнайтед)
- 2025/26 – Рубен Аморим (Манчестер Юнайтед)
- 2026/27 – ?
Matthijs de Ligt's streak of having a new head coach in every season of his career continues 😳 pic.twitter.com/p9xiOOElLa— Football on TNT Sports (@footballontnt) January 5, 2026
