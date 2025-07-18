ВИДЕО. Ман Сити презентовал новую выездную форму на следующий сезон
«Горожане» вместе с Puma разработали новый игровой комплект
Английский клуб «Манчестер Сити» вместе с Puma официально представили новый комплект выездной формы на сезон 2025/26.
Дизайн формы выполнен в черном цвете с минималистичным стилем. Образ дополняют серебристый логотип клуба, спонсора и классический поло-воротник. В сочетании всех деталей форма имеет серьезный и элегантный вид.
По итогам сезона 2024/25 «горожане» впервые с 2020/21 не смогли защитить титул чемпиона АПЛ, заняв третье место с 71 очком (21 победа, 8 ничьих, 9 поражений).
ВИДЕО. Выездной комплект формы Манчестер Сити на сезон 2025/26
ORIGIN STORY 🖤— PUMA Football (@pumafootball) July 18, 2025
Club’s oldest-known kit, reimagined for the future. 25/26 @ManCity x @pumafootball Away Kit is a bold tribute to 1884. Out now. pic.twitter.com/Iu4YOncwGz
The details, reimagined ⏮️🗓️— Manchester City (@ManCity) July 18, 2025
A tribute to 1884 🖤— Manchester City (@ManCity) July 18, 2025
Our 25/26 Away Kit is here! 🌟
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