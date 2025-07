ВИДЕО. Ман Сити презентовал новую выездную форму на следующий сезон

Английский клуб «Манчестер Сити» вместе с Puma официально представили новый комплект выездной формы на сезон 2025/26.

Дизайн формы выполнен в черном цвете с минималистичным стилем. Образ дополняют серебристый логотип клуба, спонсора и классический поло-воротник. В сочетании всех деталей форма имеет серьезный и элегантный вид.

По итогам сезона 2024/25 «горожане» впервые с 2020/21 не смогли защитить титул чемпиона АПЛ, заняв третье место с 71 очком (21 победа, 8 ничьих, 9 поражений).

ВИДЕО. Выездной комплект формы Манчестер Сити на сезон 2025/26

ORIGIN STORY 🖤



Club’s oldest-known kit, reimagined for the future. 25/26 @ManCity x @pumafootball Away Kit is a bold tribute to 1884. Out now. pic.twitter.com/Iu4YOncwGz