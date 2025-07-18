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Англия
18 июля 2025, 12:04 | Обновлено 18 июля 2025, 12:05
300
0

ВИДЕО. Ман Сити презентовал новую выездную форму на следующий сезон

«Горожане» вместе с Puma разработали новый игровой комплект

18 июля 2025, 12:04 | Обновлено 18 июля 2025, 12:05
300
0
ВИДЕО. Ман Сити презентовал новую выездную форму на следующий сезон
ФК Манчестер Сіті

Английский клуб «Манчестер Сити» вместе с Puma официально представили новый комплект выездной формы на сезон 2025/26.

Дизайн формы выполнен в черном цвете с минималистичным стилем. Образ дополняют серебристый логотип клуба, спонсора и классический поло-воротник. В сочетании всех деталей форма имеет серьезный и элегантный вид.

По итогам сезона 2024/25 «горожане» впервые с 2020/21 не смогли защитить титул чемпиона АПЛ, заняв третье место с 71 очком (21 победа, 8 ничьих, 9 поражений).

ВИДЕО. Выездной комплект формы Манчестер Сити на сезон 2025/26

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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