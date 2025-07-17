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Англия
17 июля 2025, 16:47 | Обновлено 17 июля 2025, 16:49
103
0

Кто является лучшим бомбардиром каждой команды АПЛ 2025/26?

Только один клуб имеет игрока с 200+ голами в чемпионате

17 июля 2025, 16:47 | Обновлено 17 июля 2025, 16:49
103
0
Кто является лучшим бомбардиром каждой команды АПЛ 2025/26?
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Перед началом нового сезона АПЛ Transfermarkt подготовил интересную статистическую таблицу.

Опубликованы лучшие бомбардиры всех команд-участниц сезона 2025/26 за всю историю выступлений сугубо в чемпионате:

  • 201 – Гарри Кейн (Тоттенхэм)
  • 184 – Серхио Агуэро (Манчестер Сити)
  • 184 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
  • 183 – Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед)
  • 175 – Тьерри Анри (Арсенал)
  • 148 – Алан Ширер (Ньюкасл)
  • 147 – Фрэнк Лэмпард (Челси)
  • 75 – Олли Уоткинс (Астон Вилла)
  • 68 – Ромелу Лукаку (Эвертон)
  • 68 – Майкл Антонио (Вест Хэм)
  • 68 – Уилфрид Заха (Кристал Пэлас)
  • 61 – Кевин Филлипс (Сандерленд)
  • 59 – Марк Видука (Лидс)
  • 50 – Клинт Демпси (Фулхэм)
  • 49 – Крис Вуд (Бернли)
  • 48 – Джошуа Кинг (Борнмут)
  • 45 – Йоан Висса (Брентфорд)
  • 40 – Рауль Хименес (Вулверхэмптон)
  • 35 – Крис Вуд (Ноттингем Форест)
  • 33 – Дэнни Уэлбек (Брайтон)

Только один клуб АПЛ имеет игрока с 200+ голами в матчах чемпионата – «Тоттенхэм» (Гарри Кейн).

Интересным фактом является то, что Крис Вуд является лучшим бомбардиром сразу двух команд АПЛ: «Бернли» и «Ноттингем».

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Transfermarkt статистика бомбардиры Гарри Кейн Серхио Агуэро Мохамед Салах Уэйн Руни Тьерри Анри Фрэнк Лэмпард Крис Вуд Ноттингем Форест Бернли
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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