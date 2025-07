Кто является лучшим бомбардиром каждой команды АПЛ 2025/26?

Перед началом нового сезона АПЛ Transfermarkt подготовил интересную статистическую таблицу.

Опубликованы лучшие бомбардиры всех команд-участниц сезона 2025/26 за всю историю выступлений сугубо в чемпионате:

Только один клуб АПЛ имеет игрока с 200+ голами в матчах чемпионата – «Тоттенхэм» (Гарри Кейн).

Интересным фактом является то, что Крис Вуд является лучшим бомбардиром сразу двух команд АПЛ: «Бернли» и «Ноттингем».

Who is the biggest club legend on the list from these goal-machines? 🤔⚽️ pic.twitter.com/BuIdI0YuSd