Кто является лучшим бомбардиром каждой команды АПЛ 2025/26?

Перед началом нового сезона АПЛ Transfermarkt подготовил интересную статистическую таблицу.

Опубликованы лучшие бомбардиры всех команд-участниц сезона 2025/26 за всю историю выступлений сугубо в чемпионате:

201 – Гарри Кейн (Тоттенхэм)

184 – Серхио Агуэро (Манчестер Сити)

184 – Мохамед Салах (Ливерпуль)

183 – Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед)

175 – Тьерри Анри (Арсенал)

148 – Алан Ширер (Ньюкасл)

147 – Фрэнк Лэмпард (Челси)

75 – Олли Уоткинс (Астон Вилла)

68 – Ромелу Лукаку (Эвертон)

68 – Майкл Антонио (Вест Хэм)

68 – Уилфрид Заха (Кристал Пэлас)

61 – Кевин Филлипс (Сандерленд)

59 – Марк Видука (Лидс)

50 – Клинт Демпси (Фулхэм)

49 – Крис Вуд (Бернли)

48 – Джошуа Кинг (Борнмут)

45 – Йоан Висса (Брентфорд)

40 – Рауль Хименес (Вулверхэмптон)

35 – Крис Вуд (Ноттингем Форест)

33 – Дэнни Уэлбек (Брайтон)

Только один клуб АПЛ имеет игрока с 200+ голами в матчах чемпионата – «Тоттенхэм» (Гарри Кейн).

Интересным фактом является то, что Крис Вуд является лучшим бомбардиром сразу двух команд АПЛ: «Бернли» и «Ноттингем».