Кто является лучшим бомбардиром каждой команды АПЛ 2025/26?
Только один клуб имеет игрока с 200+ голами в чемпионате
Перед началом нового сезона АПЛ Transfermarkt подготовил интересную статистическую таблицу.
Опубликованы лучшие бомбардиры всех команд-участниц сезона 2025/26 за всю историю выступлений сугубо в чемпионате:
- 201 – Гарри Кейн (Тоттенхэм)
- 184 – Серхио Агуэро (Манчестер Сити)
- 184 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
- 183 – Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед)
- 175 – Тьерри Анри (Арсенал)
- 148 – Алан Ширер (Ньюкасл)
- 147 – Фрэнк Лэмпард (Челси)
- 75 – Олли Уоткинс (Астон Вилла)
- 68 – Ромелу Лукаку (Эвертон)
- 68 – Майкл Антонио (Вест Хэм)
- 68 – Уилфрид Заха (Кристал Пэлас)
- 61 – Кевин Филлипс (Сандерленд)
- 59 – Марк Видука (Лидс)
- 50 – Клинт Демпси (Фулхэм)
- 49 – Крис Вуд (Бернли)
- 48 – Джошуа Кинг (Борнмут)
- 45 – Йоан Висса (Брентфорд)
- 40 – Рауль Хименес (Вулверхэмптон)
- 35 – Крис Вуд (Ноттингем Форест)
- 33 – Дэнни Уэлбек (Брайтон)
Только один клуб АПЛ имеет игрока с 200+ голами в матчах чемпионата – «Тоттенхэм» (Гарри Кейн).
Интересным фактом является то, что Крис Вуд является лучшим бомбардиром сразу двух команд АПЛ: «Бернли» и «Ноттингем».
Who is the biggest club legend on the list from these goal-machines? 🤔⚽️ pic.twitter.com/BuIdI0YuSd— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) July 17, 2025
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