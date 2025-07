Английский клуб «Эвертон» презентовал новый комплект гостевой формы на сезон 2025/26 от спортивного бренда Castore.

Футболка выполнена в пастельно-желтом цвете с воротником в стиле поло и изображением Башни принца Руперта.

На рукавах изображены узоры, символизирующие железную дорогу, которая ранее играла значительную роль в Ливерпуле.

Среди участников презентации новой формы присутствовал украинский защитник Виталий Миколенко, который выполнял роль модели.

ФОТО. Эвертон при участии Миколенко презентовал новую гостевую форму

