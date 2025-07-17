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  4. ФОТО. Эвертон при участии Миколенко презентовал новую гостевую форму
Англия
17 июля 2025, 13:23 | Обновлено 17 июля 2025, 13:25
295
0

ФОТО. Эвертон при участии Миколенко презентовал новую гостевую форму

Английский клуб провел параллель с железной дорогой

17 июля 2025, 13:23 | Обновлено 17 июля 2025, 13:25
295
0
ФОТО. Эвертон при участии Миколенко презентовал новую гостевую форму
ФК Эвертон

Английский клуб «Эвертон» презентовал новый комплект гостевой формы на сезон 2025/26 от спортивного бренда Castore.

Футболка выполнена в пастельно-желтом цвете с воротником в стиле поло и изображением Башни принца Руперта.

На рукавах изображены узоры, символизирующие железную дорогу, которая ранее играла значительную роль в Ливерпуле.

Среди участников презентации новой формы присутствовал украинский защитник Виталий Миколенко, который выполнял роль модели.

ФОТО. Эвертон при участии Миколенко презентовал новую гостевую форму

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фото чемпионат Англии по футболу презентация игровая форма Английская Премьер-лига Эвертон Виталий Миколенко
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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