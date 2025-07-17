ФОТО. Эвертон при участии Миколенко презентовал новую гостевую форму
Английский клуб провел параллель с железной дорогой
Английский клуб «Эвертон» презентовал новый комплект гостевой формы на сезон 2025/26 от спортивного бренда Castore.
Футболка выполнена в пастельно-желтом цвете с воротником в стиле поло и изображением Башни принца Руперта.
На рукавах изображены узоры, символизирующие железную дорогу, которая ранее играла значительную роль в Ливерпуле.
Среди участников презентации новой формы присутствовал украинский защитник Виталий Миколенко, который выполнял роль модели.
ФОТО. Эвертон при участии Миколенко презентовал новую гостевую форму
Set to be debuted on Saturday, when our Men’s Senior team take on Blackburn Rovers in their second pre-season outing of the summer.— Everton (@Everton) July 17, 2025
Our 2025/26 away kit – on sale now!
Paying homage to the past, looking to the future. 🟡— Everton (@Everton) July 17, 2025
Introducing our 2025/26 @CastoreEngland away kit. Available online now and from Everton Two at 10am.
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