ФОТО. Фанаты Ливерпуля создали мурал в честь Диогу Жоты

Болельщики футбольного клуба «Ливерпуль» создали мурал в честь португальского нападающего Диогу Жоты, который трагически погиб в автокатастрофе.

Фанаты раскрасили одно из зданий и изобразили Жоту, который складывает руками сердце.

Напомним, что вместе с Жотой в автомобиле находился Андре Силва – брат игрока «Пенафиэла», который также погиб в ДТП.

Церемония прощания с футболистами состоялась в городе Гондомар, куда прибыли игроки и спортивные фанаты, чтобы отдать дань уважения погибшим.

Liverpool have unveiled a new mural in memory of Diogo Jota ❤️ pic.twitter.com/rBKXkYDMIP