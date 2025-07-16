ФОТО. Фанаты Ливерпуля создали мурал в честь Диогу Жоты
Болельщики почтили память португальца
Болельщики футбольного клуба «Ливерпуль» создали мурал в честь португальского нападающего Диогу Жоты, который трагически погиб в автокатастрофе.
Фанаты раскрасили одно из зданий и изобразили Жоту, который складывает руками сердце.
Напомним, что вместе с Жотой в автомобиле находился Андре Силва – брат игрока «Пенафиэла», который также погиб в ДТП.
Церемония прощания с футболистами состоялась в городе Гондомар, куда прибыли игроки и спортивные фанаты, чтобы отдать дань уважения погибшим.
ФОТО. Фанаты Ливерпуля создали мурал в честь Диогу Жоты
Liverpool have unveiled a new mural in memory of Diogo Jota ❤️ pic.twitter.com/rBKXkYDMIP— 433 (@433) July 15, 2025
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