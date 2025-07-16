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  4. ФОТО. Фанаты Ливерпуля создали мурал в честь Диогу Жоты
Англия
16 июля 2025, 11:32 |
300
0

ФОТО. Фанаты Ливерпуля создали мурал в честь Диогу Жоты

Болельщики почтили память португальца

16 июля 2025, 11:32 |
300
0
ФОТО. Фанаты Ливерпуля создали мурал в честь Диогу Жоты
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Жота

Болельщики футбольного клуба «Ливерпуль» создали мурал в честь португальского нападающего Диогу Жоты, который трагически погиб в автокатастрофе.

Фанаты раскрасили одно из зданий и изобразили Жоту, который складывает руками сердце.

Напомним, что вместе с Жотой в автомобиле находился Андре Силва – брат игрока «Пенафиэла», который также погиб в ДТП.

Церемония прощания с футболистами состоялась в городе Гондомар, куда прибыли игроки и спортивные фанаты, чтобы отдать дань уважения погибшим.

ФОТО. Фанаты Ливерпуля создали мурал в честь Диогу Жоты

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Ливерпуль ДТП чемпионат Англии по футболу автокатастрофа Английская Премьер-лига Диогу Жота фото
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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