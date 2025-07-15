15 июля состоялся товарищеский матч между командами Динамо Киев (Украина) и Корвинул (Румыния).

Поединок прошел на стадионе Krauterdorfstadion Sochau в австрийском городе Зехау. Игра завершилась со счетом 0:0.

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На 80-й минуте главный арбитр противостояния показал красную карточку 28-летнему правому защитнику бело-синих Александру Тымчику за то, что тот жестко влетел в подкате в соперника.

После этого эпизода игроки начали небольшую потасовку. Спустя секунд 15 футболисты успокоились.

ВИДЕО. Красная Тымчику: игроки Динамо устроили потасовку в спаринге