Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Красная Тымчику: игроки Динамо устроили потасовку в спаринге
Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 20:22 |
878
0

ВИДЕО. Красная Тымчику: игроки Динамо устроили потасовку в спаринге

15 июля киевляне расписали ничью в спарринге с командой Корвинул

15 июля 2025, 20:22 |
878
0
ВИДЕО. Красная Тымчику: игроки Динамо устроили потасовку в спаринге

15 июля состоялся товарищеский матч между командами Динамо Киев (Украина) и Корвинул (Румыния).

Поединок прошел на стадионе Krauterdorfstadion Sochau в австрийском городе Зехау. Игра завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 80-й минуте главный арбитр противостояния показал красную карточку 28-летнему правому защитнику бело-синих Александру Тымчику за то, что тот жестко влетел в подкате в соперника.

После этого эпизода игроки начали небольшую потасовку. Спустя секунд 15 футболисты успокоились.

ВИДЕО. Красная Тымчику: игроки Динамо устроили потасовку в спаринге

По теме:
ВИТТОЦЦИ: «Трудно было работать с ясной головой – боялась боли»
Эпицентр – Буковина Черновцы – 0:2. Видео голов и обзор матча
Жестко травмировал игрока. Тымчик получил красную карточку в товарняке
видео Александр Тымчик удаление (красная карточка) товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Корвинул
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
Футбол | 14 июля 2025, 23:36 0
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»

Главный тренер «Шахтера» рассказал о своем отношении к поражениям

Прыжки в высоту. Табашник взяла золото и установила рекорд арены в Марселе
Другие виды | 14 июля 2025, 22:17 0
Прыжки в высоту. Табашник взяла золото и установила рекорд арены в Марселе
Прыжки в высоту. Табашник взяла золото и установила рекорд арены в Марселе

Украинская спортсменка показала результат 1.88 метра

Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
Футбол | 15.07.2025, 07:36
Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
ПСЖ хочет обновить трансферный рекорд после позора на КЧМ. Цель – не Ямаль
Футбол | 15.07.2025, 15:49
ПСЖ хочет обновить трансферный рекорд после позора на КЧМ. Цель – не Ямаль
ПСЖ хочет обновить трансферный рекорд после позора на КЧМ. Цель – не Ямаль
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Чемпионшипа нашел замену ван Нистелрою
Футбол | 15.07.2025, 20:28
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Чемпионшипа нашел замену ван Нистелрою
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Чемпионшипа нашел замену ван Нистелрою
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
14.07.2025, 00:15 75
Футбол
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
15.07.2025, 08:19 28
Футбол
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
14.07.2025, 08:52 1
Бокс
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
14.07.2025, 06:31 3
Футбол
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
14.07.2025, 13:40 14
Футбол
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
14.07.2025, 06:54
Бокс
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
14.07.2025, 01:34 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем