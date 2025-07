ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ливерпуля вернулся в АПЛ

Лондонский «Брентфорд» официально объявил о подписании английского полузащитника Джордана Хендерсона.

Переход 35-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента, ведь недавно игрок официально покинул амстердамский «Аякс».

Отмечается, что бывший капитан «Ливерпуля» и чемпион АПЛ 2019/20 подписал с «пчелами» двухлетний контракт.

В сезоне 2024/25 Джордан Хендерсон провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

Ранее «Брентфорд» официально отпустил в «Арсенал» хавбека Кристиана Нергора.

We’re delighted to confirm the signing of Premier League and Champions League-winning captain Jordan Henderson on a two-year deal ✍️