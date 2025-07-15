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Англия
15 июля 2025, 12:29 |
952
1

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ливерпуля вернулся в АПЛ

Контракт с Джорданом Хендерсоном подписал «Брентфорд»

15 июля 2025, 12:29 |
952
1
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ливерпуля вернулся в АПЛ
ФК Брентфорд. Джордан Хендерсон

Лондонский «Брентфорд» официально объявил о подписании английского полузащитника Джордана Хендерсона.

Переход 35-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента, ведь недавно игрок официально покинул амстердамский «Аякс».

Отмечается, что бывший капитан «Ливерпуля» и чемпион АПЛ 2019/20 подписал с «пчелами» двухлетний контракт.

В сезоне 2024/25 Джордан Хендерсон провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

Ранее «Брентфорд» официально отпустил в «Арсенал» хавбека Кристиана Нергора.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Брентфорд
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ivankondrat96
Досвідчений футболіст. Брентфорду не завадить
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