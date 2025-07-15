ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ливерпуля вернулся в АПЛ
Контракт с Джорданом Хендерсоном подписал «Брентфорд»
Лондонский «Брентфорд» официально объявил о подписании английского полузащитника Джордана Хендерсона.
Переход 35-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента, ведь недавно игрок официально покинул амстердамский «Аякс».
Отмечается, что бывший капитан «Ливерпуля» и чемпион АПЛ 2019/20 подписал с «пчелами» двухлетний контракт.
В сезоне 2024/25 Джордан Хендерсон провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.
Ранее «Брентфорд» официально отпустил в «Арсенал» хавбека Кристиана Нергора.
We’re delighted to confirm the signing of Premier League and Champions League-winning captain Jordan Henderson on a two-year deal ✍️— Brentford FC (@BrentfordFC) July 15, 2025
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