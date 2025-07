Арсенал подписал олимпийского чемпиона. Романо назвал сумму трансфера

Испанский центральный защитник «Валенсии» Кристиан Москера вскоре перейдет в лондонский «Арсенал», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «канониры» заплатят за 21-летнего футболиста 15 миллионов евро фиксированной суммой. Еще 5 миллионов евро прописаны в соглашении как возможные бонусы.

В сезоне 2024/25 Кристиан Москера провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость олимпийского чемпиона 2024 года в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» близок к подписанию Виктора Дьокереша.

