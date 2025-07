ФОТО. Легендометр зашкаливает. Известные футболисты посетили финал КЧМ

13 июля на арене «Мет-Лайф Стэдиум» в городе Ист-Резерфорд был проведен финал клубного чемпионата мира между командами «Челси» и ПСЖ.

Английский клуб еще в первом тайме наколотил три мяча сопернику и снял все вопросы по победителю. Во втором тайме голами команды не отмечались. В итоге «Челси» выиграл со счетом 3:0.

Во время поединка на трибунах были замечены известные игроки, которые в свое время оставили большой вклад в футболе. Финальную игру с трибун смотрели такие личности: Алессандро Дель Пьеро, Роберто Баджо, Марко Матерацци, Роналдо, Кака, Икер Касильяс, Дидье Дешам и Юрий Джоркаефф.

Ранее сообщалось, что на финальном матче также присутствовал президент УАФ Андрей Шевченко.

