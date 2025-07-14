Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Легендометр зашкаливает. Известные футболисты посетили финал КЧМ
Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 11:42 | Обновлено 14 июля 2025, 11:45
832
0

ФОТО. Легендометр зашкаливает. Известные футболисты посетили финал КЧМ

Трибуна была заполнена культовыми игроками

14 июля 2025, 11:42 | Обновлено 14 июля 2025, 11:45
832
0
ФОТО. Легендометр зашкаливает. Известные футболисты посетили финал КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

13 июля на арене «Мет-Лайф Стэдиум» в городе Ист-Резерфорд был проведен финал клубного чемпионата мира между командами «Челси» и ПСЖ.

Английский клуб еще в первом тайме наколотил три мяча сопернику и снял все вопросы по победителю. Во втором тайме голами команды не отмечались. В итоге «Челси» выиграл со счетом 3:0.

Во время поединка на трибунах были замечены известные игроки, которые в свое время оставили большой вклад в футболе. Финальную игру с трибун смотрели такие личности: Алессандро Дель Пьеро, Роберто Баджо, Марко Матерацци, Роналдо, Кака, Икер Касильяс, Дидье Дешам и Юрий Джоркаефф.

Ранее сообщалось, что на финальном матче также присутствовал президент УАФ Андрей Шевченко.

ФОТО. Легендометр зашкаливает. Известные футболисты посетили финал КЧМ

По теме:
Экс-игроки Ривер Плейт продолжают выигрывать трофеи
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике и Энцо Марески на финал КЧМ
Нормальный матч в исполнении ПСЖ. 17 мыслей после финала КЧМ
клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Челси Челси - ПСЖ фото Алессандро Дель Пьеро Роберто Баджо Кака Роналдо Икер Касильяс Дидье Дешам Юрий Джоркаефф Марко Матерацци
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шеннон БРИГГС: «Усик – Дюбуа? Шансов ноль. Это конец, дело сделано»
Бокс | 14 июля 2025, 07:12 0
Шеннон БРИГГС: «Усик – Дюбуа? Шансов ноль. Это конец, дело сделано»
Шеннон БРИГГС: «Усик – Дюбуа? Шансов ноль. Это конец, дело сделано»

Американец отдает небольшой шанс Даниелю

Алонсо сообщил, сколько будет играть Лунин. Ему надоело, он принял решение
Футбол | 14 июля 2025, 07:48 9
Алонсо сообщил, сколько будет играть Лунин. Ему надоело, он принял решение
Алонсо сообщил, сколько будет играть Лунин. Ему надоело, он принял решение

Агент Мендеш начал поиски нового клуба для Андрея

Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Футбол | 14.07.2025, 00:15
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Бенфика определилась с будущим Трубина. Соареш станет первым номером?
Футбол | 14.07.2025, 11:13
Бенфика определилась с будущим Трубина. Соареш станет первым номером?
Бенфика определилась с будущим Трубина. Соареш станет первым номером?
Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
Футбол | 13.07.2025, 14:01
Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
Что происходит? Бенфика выставила Трубина на трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван клуб, который заплатит за Забарного 70 млн после провала с ПСЖ
Назван клуб, который заплатит за Забарного 70 млн после провала с ПСЖ
12.07.2025, 23:39 5
Футбол
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
14.07.2025, 06:31 2
Футбол
ПСЖ сообщил важные новости о трансфере Забарного
ПСЖ сообщил важные новости о трансфере Забарного
12.07.2025, 14:47 21
Футбол
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
13.07.2025, 09:25 3
Бокс
Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера
Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера
12.07.2025, 10:01 3
Футбол
Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
12.07.2025, 19:10 82
Теннис
Дежавю Мудрика. Легенда из клуба Ла Лиги дисквалифицирован за допинг
Дежавю Мудрика. Легенда из клуба Ла Лиги дисквалифицирован за допинг
12.07.2025, 12:50 2
Футбол
Рейтинг самых богатых теннисисток в истории. Сколько заработала Свитолина?
Рейтинг самых богатых теннисисток в истории. Сколько заработала Свитолина?
13.07.2025, 00:18 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем